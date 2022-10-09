محافظ الجيزة يتفقد مدرسة الشيخة جواهر الثانوية بنات ببولاق الدكرور.. فيديو

وتفقد المحافظ، خلال جولته، عددا من أقسام المدرسة والفصول والمكتبة كما التقى بالمعلمين، مؤكدا حرص الجهاز التنفيذي بالمحافظة على متابعة سير العملية التعليمية بالمدارس بشكل منتظم، والتأكد من عدم وجود أيه معوقات وتوافر كافة عناصر السلامة والأمان للطلاب.

وحرص محافظ الجيزة خلال جولته على الوقوف على المناهج التعليمية المقدمة للطالبات وكذلك مستوى الكثافات الطلابية داخل الفصول، والتحاور مع الطالبات ومناقشتهم للاستماع إلى آراءهم وإبراز المعوقات التي تواجههم للعمل على حلها وسبل حلها.

جدير بالذكر، أن محافظة الجيزة شهدت العام الدراسي الحالي، دخول 33 مدرسة جديدة وتوسعات للخدمة، والتي ستساهم في تقليل الكثافات الطلابية داخل الفصول بإجمالى 562 فصلاً دراسيا، بالإضافة إلى موافقه رئيس الوزراء على تخصيص 38 قطعه أرض فضاء لإنشاء 44 مدرسة عليها خلال عامين علي الأكثر بأحياء الطالبية وبولاق والهرم وهي مناطق ذات كثافات طلابية عالية بالفصول وذلك للمساهمه في تقليل تلك الكثافات.