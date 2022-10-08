محافظة الجيزة: بدء أعمال تطوير شوارع المسابك والإسكان ومتفرعات الغاز بالوراق

كتبت ــ مرام محمد

أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة ، على المتابعة الدورية لجهود الأحياء والمراكز والمدن والمديريات في تنفيذ المشروعات المدرجة بالخطة الاستثمارية للعام المالي الجاري، وذلك لضمان الالتزام بالجدول الزمني المحدد لها وتحقيق الاستفادة للمواطنين من المشروعات الخدمية الجاري تنفيذها .

وتابع محافظ الجيزة جهود حي الوراق في تمهيد واستعدال المناسيب لشارع خط الغاز تمهيدا لرصفه والبدء بتبليط الشوارع المتفرعة منه المؤدية لشارع الغاز ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي 2022 / 2023، بالإضافة إلي البدء في قشط طبقة الأسفلت المتهالكة بمنطقة الإسكان ومتفرعاته وشارع المسابك تمهيدا لرصفه ضمن الخطة الاستثمارية 2022/ 2023 .

واطلع محافظ الجيزة علي نسب تنفيذ أعمال إزالة البروز والتعديات لتوسعة شارع المنتزه بمركز ومدينة البدرشين استعدادا للرصف استكمالا لأعمال التطوير الشامل التي شهدها عددا من المحاور المرورية بالمركز .

وأشار المحافظ، إلى أنه تم الانتهاء من أعمال رصف الطبقة السطحية بطريق عمرو بن العاص بمركز ومدينة البدرشين ضمن خطة التطوير التي شملها الطريق .

وشدد اللواء أحمد راشد علي رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بضرورة متابعه الشركات المنفذة للأعمال بصفة دورية مع مراعاة الالتزام بالمواصفات المحددة للأعمال لضمان عوامل الاستدامة والحفاظ على ما تم ضخه من اعتمادات مالية في تلك المشروعات لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.