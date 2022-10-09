محافظ أسيوط: تكثيف حملات التصدى لأعمال البناء المخالف في حى شرق

أسيوط - فريق المحافظات

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إنه تم التنبيه على مسئولى الأجهزة التنفيذية بتكثيف الحملات، وبذل المزيد من الجهود للتصدى لأعمال البناء المخالف على مستوى جميع المراكز والمدن والأحياء، وذلك فى إطار خطة المحافظة بمواجهة حالات البناء المخالف وتطبيق القانون بكل حسم على أعمال البناء التى تقام بدون ترخيص دون اتباع المواصفات الفنية وبالتالى تشكل خطورة على حياة المواطنين ،وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات مجلس الوزارء ووزارة التنمية المحلية بالتصدى بكل حسم لأية محاولات للبناء المخالف والإزالة الفورية لها دون استثناء لتنفيذ القانون وفرض هيبة الدولة.

وأشار محافظ أسيوط، إلى ضرورة تضافر جهود كافة الأجهزة لإيقاف هذه المخالفات حرصًا على حقوق الدولة وحقوق المواطنين من خلال تطبيق القانون بكل الحزم والحسم لافتًا إلى متابعته المستمرة لأعمال الإزالة التى تتم للمبانى المخالفة بكافة مراكز ومدن المحافظة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين وفقًا للقانون مشددًا على أهمية الجاهزية من قبل كافة الوحدات المحلية وبالتعاون مع الأجهزة المعنية للتصدى الفورى و كل حزم لأية حالات شروع بالبناء المخالف للقوانين المنظمة لتحقيق الردع العام لمنع تكرار تلك المخالفات.

وفى هذا الإطار نفذت الوحدة المحلية لحى شرق مدينة أسيوط حملة مكبرة للرصد والتصدى أعمال البناء المخالف بنطاق الحى اسفرت عن تنفيذ إزالة فورية لحالات بناء مخالف.

وأوضح محمود ياسين رئيس حى شرق أسيوط إنه تم تنفيذ إزالة فورية لمخالفتين بناء بدون ترخيص بنطاق الحى خلال حملة بمشاركة مروان إبراهيم وسيد عباس نائبا رئيس الحى ومسئولى الإشغالات والازالات والحملة الميكانيكية حيث تم تنفيذ إزالة فورية لأعمدة الدور التاسع بأحد العقارات بتقسيم الحقوقين أمام مستشفى السلامة وازاله أخرى بمنطقة الوليدية بالقرب من مشيخة الأزهر لافتاً إلى تحرير المحاضر واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والتحفظ على المهمات المستخدمة فى المخالفات ومصادرتها مؤكدا على استمرار الحملات بناءا على توجيهات محافظ أسيوط بتكثيف جهود كافة أجهزة المحافظة لإيقاف هذه المخالفات وتلك التعديات وذلك حرصاً على حقوق الدولة وحقوق المواطنين من خلال تطبيق القانون بكل حزم وحسم.