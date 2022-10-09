مباحث التموين تضبط 8 قضايا استيلاء على 50 طن أرز

كتب: محمد أبو ضيف

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية، ففي إطار جهود الإدارة فى ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول الأرز الشعير لموسم الحصاد الحالى وضبط حالات التهريب، أسفرت الجهود عن ضبط 8 قضايا بمضبوطات بلغت (50٫930 طن "أرز شعير")، أبرزها:

ضبط مالك مخزن لتجارة المحاصيل الزراعية "بدون ترخيص" – بمحافظة كفرالشيخ، لتخزينه كمية قدرها (20,3 طن "أرز شعير") محظور تداولها بقصد حجبها عن التوريد للإتجار بها فى السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وضبط قائد سيارة حال سيره بمحافظة البحيرة، لتجميعه كمية قدرها (9,23 طن "أرز شعير") محظور تداوله بقصد حجبه عن التوريد للاتجار به فى السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.

كما تم ضبط مالك مخزن لتجارة المحاصيل الزراعية "بدون ترخيص" بمحافظة الدقهلية، لتخزينه كمية قدرها ( 7 طن "أرز شعير") محظور تداوله بقصد حجبه عن التوريد للإتجار به فى السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وفى إطار جهود الإدارة فى رصد ومتابعة المحلات ومراكز الخدمة القائمة على بيع أجهزة التنبيه الصوتية والضوئية الخاصة بمركبات الطوارئ المحظور تداولها بالأسواق، فقد أسفرت الجهود عن ضبط 3 قضايا بمضبوطات بلغت (98 قطعة "3 قطع صوتية – 62 قطعة ضوئية – 32 قطعة ملصق").

وضبط (4٫4 طن "لحوم مُجمدة") معبأة داخل عبوات بدون بيانات ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية، وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة (المدير المسئول عن عنبر داخل ثلاجة لحفظ السلع الغذائية) بمحافظة القليوبية.

وضبط (2 طن "ملح طعام") معبأ داخل شكائر بدون بيانات ويشتبه فى عدم صلاحيته للإستهلاك الآدمى، بحوزة مالك معمل لتعبئة المخللات في الغربية، وضبط (12500 عبوة مشروبات غازية) بدون مستندات وغير صالحة للإستهلاك الآدمى لإنتهاء تاريخ صلاحيتها، بحوزة مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص بمحافظة الجيزة.

كما أسفرت جهود حملات رصد ومتابعة حجب "السجائر" والبيع بأزيد من السعر الرسمى والمهربة جمركياً "مجهولة المصدر"، عن ضبط 44 قضية بإجمالى مضبوطات بلغت (25609 عبوة "سجائر" مختلفة الأنواع).