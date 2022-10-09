كيف نجحت الدولة فى تحقيق اكتفاء ذاتى 90% من السكر رغم الأزمة العالمية؟

كتب ـ مدحت وهبة

فى الوقت الذى تشهد فيه غالبية دول العالم نقصا فى المنتجات الغذائية بسبب أزمة الحرب الروسية الأوكرانية، حققت الدولة نجاحًا كبيرا فى زيادة معدلات إنتاج السكر المحلى، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، حيث نجحت وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور على المصيلحى وزير التموين، فى إحداث طفرة كبيرة فى ملف منظومة السلع الغذائية وزيادة معدلات الإنتاج من السلع الاستراتيجية وتحقيق طفرة غير مسبوقة مثلما حدث فى سلعة السكر وتطوير المصانع المنتجة للسكر، ما أدى إلى زيادة معدلات الإنتاج والوصول لاكتفاء ذاتى من السكر لأول مرة لـ90%.

وأعدت وزارة التموين والتجارة الداخلية بتوجيهات من القيادة السياسية خطة لتطوير المصانع الحكومية الخاصة بالسلع الاستراتيجية لزيادة معدلات الإنتاج من الأمن الغذائي لهذه السلع وتقليل الاستيراد من الخارج توفيرا للعملة الصعبة، وافتتح الدكتور عَلى المصيلحى وزير التموين تطوير مصانع شركة الدلتا للسكر إحدى الشركات التابعة للوزارة التي تنتج السكر المحلى من البنجر، حيث تم تحديث خطوط الإنتاج ورفع كفاءة طاقة تشغيل خطوط الإنتاج من 14 ألف طن إلى 21 ألف طن يوميا بنجر بجانب تقديم العديد من الحوافز لمزارعي البنجر، منها إعفاء مزارعي العروة المبكرة من ثمن التقاوى بشرط التوريد في الوقت المحدد، كما تتضمن الحوافز دعم خدمة الأرض "الحرث"، وأيضا العديد من الحوافز الأخرى لتشجيع المزارعين عَلى التوسع فىّ زراعة محصول البنجر لإنتاج السكر المحلى.

وكشف تقرير لوزارة التموين والتجارة الداخلية عن توفير كميات كبيرة من السلع الغذائية تكفى احتياجات المواطنين لفترات طويلة وأن متوسط المخزون الاستراتيجى من السلع الأساسية تتجاوز الـ 6 أشهر، كما تقوم الوزارة بمد منافذ المجمعات الاستهلاكية بكافة المنتجات أول بأول كذلك توفير منتجات اللحوم الطازجة والمجمدة وطرحها بأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق الأخرى.