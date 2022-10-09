طلاب جامعة المنوفية نجحوا فى تحرير أمية 7861 بدورة يوليو 2022

أعلن الدكتور عادل مبارك، رئيس جامعة المنوفية، أن طلاب جامعة المنوفية نجحوا في تحرير أمية 7961 مواطن ومواطنة بمحافظة المنوفية بدورة يوليو 2022 من خلال الفصول التي تعاقدوا عليها بإدارات الهيئة العامة لتعليم الكبار ليصبح إجمالي عدد المواطنين الذين تم تحريرهم من الأمية من قبل طلاب جامعة المنوفية منذ عام 2014 وحتى الآن 41069 مواطن ومواطنة بمختلف قرى ومراكز محافظة المنوفية وخارجها.

وأشاد رئيس الجامعة بهذا الإنجاز الهام وإقبال الطلاب على المشاركة فى المبادرة الرئاسية مصر بلا أمية ضمن أنشطة مبادرة حياة كريمة، وجهود الدولة المصرية فى ظل قيادتها السياسية لتحسين مستوى جميع الخدمات المقدمة للقرى الأكثر احتياجا، والتأكيد على محو الأمية لأنها تمثل قضية قومية يجب مواجهتها والقضاء عليها، ويتم تقديم كافة أوجه الدعم لطلاب الجامعة للقيام بدورهم تجاه هذه القضية الهامة التى تأتى ضمن أولويات العمل الجامعي خلال الفترة القادمة وذلك في إطار المسئولية الاجتماعية والوطنية للجامعة تجاه الوطن.

وأشار مبارك إلى أن الجامعة تبنت منذ فترة مبادرة قرى بلا أميه وشارك الطلاب فى القوافل المتكاملة التى نظمتها الجامعة لقرى المحافظة لمحو أمية الأهالى، موجها الشكر لجميع الكليات المشاركة في المشروع القومى لمحو الأمية وتعليم الكبار.