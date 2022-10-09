طقس الخليج.. غائم فى السعودية والإمارات وحار بالكويت

كتب : أحمد علوى

حرصا على تقديم الخدمات المتكاملة للقراء الكرام، يقدم "اليوم السابع" خدمة نشرة أحول الطقس فى دول الخليج اليوم، فى السطور التالية:

السعودية:

توقع المركز الوطنى للارصاد الجوية ان تكون السماء غائمة جزئيا تتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير والباحة تمتد الى أجزاء من مرتفعات منطقة مكة المكرمة. في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الافقية على الأجزاء الساحلية من منطقتي تبوك والمدينة المنورة. كما لا يستبعد تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من المنطقة الشرقية كذلك على الاجزاء الساحلية من منطقة مكة المكرمة.

الإمارات:

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم صحوا بوجه عام وغائما جزئيا أحياناً، وتظهر بعض السحب شرقاً بعد الظهر، ورطبا ليلاً وصباح الاثنين مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الغربية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة.

الكويت:

حار و رطب نسبيا خاصة على المناطق الساحلية والرياح متقلبة الإتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 32 كم/ساعة.