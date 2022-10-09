ضبط مسجل خطر بحوزته هيروين وسلاح نارى في بنها

القليوبية - فريق المحافظات

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، تحت إشراف اللواء نبيل سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، من ضبط عاطل "له معلومات جنائية" بحوزته مواد مخدرة هيروين وأسلحة نارية بدائرة قسم ثان بنها، تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.

تلقى اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، إخطارا من العميد محمد سعيد مفتش مباحث بنها، يفيد ضبط عنصر إجرامي متخذا دائرة قسم ثان بنها مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامي والإتجار في المواد المخدرة.

بإجراء التحريات بقيادة المقدم أحمد عبدالجليل رئيس مباحث قسم ثان بنها، تبين أنه عاطل "له معلومات جنائية" متخذا دائرة القسم مسرحا لمزاولة نشاطه الاجرامي والاتجار في المواد المخدرة.

وعقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوة أمنية من استهدافه وتم ضبطه وبحوزته مواد مخدرة هيروين وسلاح نارى "فرد خرطوش" وعدد 2 طلقة تستخدم لذات السلاح المضبوط و2هاتف محمول ومبلغ مالي.

وبمواجهة المتهم أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والهاتفين المحمول للتواصل مع عملائه، والسلاح النارى لحماية تجارته، والمبلغ المالي حصيلة تجارته الاثمة، تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات، التي أمرت بحبس المتهم 4 أيام علي ذمة التحقيق وارسال عينة من المواد المخدرة للمعمل الجنائي لفحصها، واستعجال تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها.