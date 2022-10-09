اليوم السابع
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ضبط سيارة محملة بـ 380 ألف وحدة زريعة أسماك بلطي بكفر الشيخ.. صور

الأحد، 09 أكتوبر 2022 12:11 م
ضبط سيارة محملة بـ 380 ألف وحدة زريعة أسماك بلطي بكفر الشيخ.. صور ضبط زريعة بلطي بكفر الشيخ
كفر الشيخ- محمد سليمان

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 تمكن موظفو مشروع دعم وتنمية الخدمات بمحافظة كفر الشيخ وقطاع بلطيم، من ضبط سيارة جامبو  محمل عليهما 380 ألف وحدة زريعة بلطي، لم يصرح بنقلها، وجرى  تسليمها لشرطة المسطحات بالبرلس، وتحرير المحضر اللازم، كما جرى تسليم الزريعة المضبوطة للثروة السمكية، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والمهندسة عايدة ماضي، السكرتير العام المساعد.

أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالتعاون مع مديرية الأمن بإشراف اللواء خالد عبدالسلام، مساعد وزير الداخلية لأمن كفر الشيخ، وتم تسليم الزريعة الحية للثروة السمكية عقب قرار النيابة العامة، لإعادة ضخها مرة أخرى في بحيرة البرلس بأقصى سرعة منعاً لنفوقها، ومباشرة التحقيق مع المتهم بصحبة المضبوطات والتحفظ على السيارة.

وشدد محافظ كفر الشيخ، بشن حملات متعددة، لضبط المخالفين من مافيا  الصيد الجائر، مع ملاحقة كافة المخالفات وجرائم صيد الزريعة والصيد الجائر للقضاء عليها تماماً عليها، مشيداً بدور العاملين بمشروع دعم وتنمية الخدمات بمحافظة كفر الشيخ.

الزريعة المضبوطة بلطي
الزريعة المضبوطة بلطي

 

السيارة المضبوطة
السيارة المضبوطة

 

ضبط زريعة بلطي بكفر الشيخ
ضبط زريعة بلطي بكفر الشيخ

 

 


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