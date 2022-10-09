صور .. احتفالية لاستقبال الطلاب الجدد لطلاب أسرة "أسوان" بآداب عين شمس

كتب: محمود راغب

نظمت أسرة أسوان بكلية الآداب بجامعة عين شمس، حفل استقبال للطلاب الجدد ، وحفل استقبال العام الدراسى الجديد 2022 - 2023 ، وذلك ضمن أنشطة الأسر الطلابية احتفالا بالعام الدراسى .

ونشر طلاب أسرة أسوان بكلية الآداب بجامعة عين شمس، صور من الاحتفالية على صفحة الأسرة على موقع التواصل الاجتماعى، حيث جاءت الاحتفالية بحضور الدكتورة حنان كامل عميدة كلية الآداب بجامعة عين شمس، والتى حرصت على تحية الطلاب لتهنئتهم بالعام الدراسى الجديد.

واستضافت الاحتفالية ، الفنان أدهم سليمان ، والشاعر ابراهيم فرج، و الشاعرة أميرة البيلي ، وشهدت تقديم الفنان أدهم سليمان بعض من أغانيه، كما القى الشاعر إبراهيم فرج بعض من قصائدة، وكذلك الشاعرة أميرة البيلى ألقت العديد من قصائدها ، وهو ما تفاعل معه الطلاب .

وقال يوسف كساب الأخ الأكبر لأسرة أسوان، أن الاحتفالية جاءت للترحيب بالطلاب الجدد فى أول أنشطة الأسرة فى العام الدراسى الجديد ، وسط إقبال ملحوظ من الطلاب وتولى طلاب الأسرة تنظيم دخول الطلاب والخروج بالاحتفالية فى أفضل صورها .

وخلال الاحتفالية كرمت الدكتورة حنان كامل عميدة الكلية ، و نعمات محمد مديرة رعايه شباب كلية الآداب ، الفنانين المشاركين فى الاحتفالية وإهداءهم درع الكلية .