صحيفة: زيادة وتيرة إفلاس الشركات البريطانية لأعلى مستوى بسبب أسعار الطاقة

كتبت رباب فتحى

ألقت صحيفة "إيكونوميك تايمز" الهندية الضوء على تأثير استمرار الحرب الروسية الأوكرانية على الاقتصاد العالمى، وقالت إن تكاليف الطاقة التي من المتوقع أن ترتفع بشكل كبير في الأشهر المقبلة فى المملكة المتحدة تسببت بالفعل في إحداث دمار في الأعمال التجارية في البلاد، حيث ارتفعت حالات إفلاس الشركات في الربع الثاني إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2009.

ووصلت حالات إفلاس الشركات في المملكة المتحدة في الربع الثاني إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2009، مع الإشارة إلى ارتفاع تكلفة الطاقة على أنها مصدر قلق رئيسي لأكثر من خُمس الشركات، وشكلت خدمات البناء والتصنيع والإقامة والطعام، إلى جانب البيع بالجملة والتجزئة، أكثر من نصف حالات الإفلاس في إنجلترا وويلز في النصف الأول من هذا العام.

وأشارت الصحيفة إلى أن التضخم تسارع فى دول مثل اليابان إلى مستويات شوهدت لآخر مرة في التسعينيات، مما شكل تحديات للزعماء المحليين الذين حاولوا إبقاء السياسة النقدية سهلة.

وتسارع التضخم في طوكيو للشهر الرابع على التوالي ليرتفع بأسرع وتيرة منذ عام 1992 باستثناء تأثير الزيادات الضريبية ، مما زاد من التحديات التي يواجهها البنك المركزى اليابانى للتخفيف من آثار التضخم.

ومن ناحية أخرى، استمر أرباب العمل في الولايات المتحدة في التوظيف بوتيرة قوية وانخفض معدل البطالة بشكل غير متوقع إلى 3.5%، وهو ما يطابق أدنى مستوى منذ عام 1969 ويضع بنك الاحتياطي الفيدرالي الذي يركز على التضخم في طريقه لرفع سعر الفائدة مرة أخرى الشهر المقبل.