صحيفة: ارتفاع التضخم باليابان بأسرع وتيرة منذ 1992 يزيد الضغوط على "المركزى"

كتبت رباب فتحى

قالت صحيفة "إيكونوميك تايمز" الهندية، إن وتيرة التضخم تسارعت فى دول مثل اليابان إلى مستويات شوهدت لآخر مرة في التسعينيات، مما شكل تحدياتا للزعماء المحليين الذين يحاولون السيطرة على السياسة النقدية.

وتسارع التضخم في طوكيو للشهر الرابع على التوالي ليرتفع بأسرع وتيرة منذ عام 1992 باستثناء تأثير الزيادات الضريبية ، مما زاد من التحديات التي يواجهها البنك المركزى اليابانى للتخفيف من آثار التضخم.

ومن ناحية أخرى، قالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، اليوم الأحد، إن قرار مجموعة (أوبك+) المتعلق بخفض إنتاج النفط غير مفيد وغير حكيم بالنسبة للاقتصاد العالمي وخاصة الأسواق الناشئة.

وأضافت يلين في تصريحات أوردتها قناة "الحرة" الأمريكية، أن الولايات المتحدة قلقة بشأن الدول النامية والمشاكل التي تواجهها"، منتقدة بطء الحلفاء في إرسال المساعدات المالية لأوكرانيا.

واتفق أعضاء (أوبك+) في ختام اجتماعهم يوم الأربعاء الماضي الموافق 5 أكتوبر، على خفض الإنتاج بواقع مليوني برميل يوميا في نوفمبر، وفق ما أفاد به بيان المجموعة، كما قررت المجموعة تمديد "إعلان التعاون" حتى نهاية 2023، على أن يتم عقد الاجتماعات الوزارية كل 6 أشهر.