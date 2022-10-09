اليوم السابع
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الأحد، 09 أكتوبر 2022 02:24 م
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شاهد ما تم تنفيذه بمحطة العاصمة الإدارية بشبكة القطار السريع.. فيديو وصور

الأحد، 09 أكتوبر 2022 02:00 م
شاهد ما تم تنفيذه بمحطة العاصمة الإدارية بشبكة القطار السريع.. فيديو وصور شاهد ما تم تنفيذه بمحطة العاصمة الإدارية بشبكة القطار السريع
كتب سيد الخلفاوى

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ينشر "اليوم السابع" احدث فيديو وصور وضح ما تم إنجازه فى المحطة المركزية (محطة العاصمة)، بشبكة القطار الكهربائى السريع، وهى محطة تبادلية مع القطار الكهربائى الخفيف، وتعتبر مركزا لوسائل النقل المختلفة والقادمة إلى العاصمة الإدارية وتخدم بصفة أساسية العاصمة الإدارية الجديدة والمدينة الرياضية وأيضا جميع المدن الجديدة بشرق القاهرة وذلك بتبادلها مع القطار الكهربائى الخفيف LRT .
 
وتعد من أكبر المحطات فى الشرق حيث تبلغ مساحتها أكثر من 1100000 متر مسطح بمناطق انتظار السيارات والمناطق التجارية.
 
ويبلغ طول الخط الأول للقطار الكهربائى السريع (العين السخنة – العلمين - مطروح- الفيوم )، 660 كم، ويشمل 22 محطة، وأن السرعة التصميمية للقطار تبلغ 250 كم/ ساعة، وسينقل مليون راكب/يوم و8500 طن بضائع/يوم وسيسهم فى ربط العاصمة الإدارية الجديدة والمدن الجديدة بشبكة السكك الحديدية لنقل الركاب والبضائع من خلال وسيلة نقل سريعة وعصرية وآمنة، حيث سيبدأ من مدينة العين السخنة على ساحل البحر الأحمر وحتى مدينة العلمين الجديدة مرورا بالعاصمة الإدارية الجديدة ومدينة السادس من أكتوبر ومدينة برج العرب.
 
ومنظومة القطار الكهربائى السريع ستغطى أنحاء الجمهورية بجانب كونها شرايين تنمية تخدم المناطق العمرانية والصناعية الجديدة والقائمة، ستساهم فى تخفيض واختصار زمن الرحلات بين المحافظات لأكثر من نصف الوقت الذى يستغرقه المواطن حاليا سواء عبر شبكة القطارات القديمة أو عبر الطرق الحالية الرابطة بين المحافظات، كما أنها ايضا تخدم نقل البضائع بين الموانئ والمحافظات وتختصر المدة الزمنية لنقل هذه البضائع.
 
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