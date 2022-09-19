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وزارة النقل: بدء إنتاج القطار السريع لمصر فى نوفمبر المقبل.. صور

الإثنين، 19 سبتمبر 2022 09:41 م
وزارة النقل: بدء إنتاج القطار السريع لمصر فى نوفمبر المقبل.. صور جانب من اللقاء
كتب سيد الخلفاوى

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أجرى المهندس كامل الوزير والوفد المرافق له بجولة تفقدية داخل مصنع شركة سيمنز بمدينة كريفيلد الالمانية وهو المصنع الذى يقوم بتصنيع القطارات السريعة والقطارات الاقليمية لشبكة القطار الكهربائى السريع وكان فى استقباله كل من مايكل بيتر رئيس شركة سيمنز موبيليتى وجميع قيادات شركة سيمنز، وجاءت الجولة فى مستهل زيارته لألمانيا للمشاركة فى فعاليات قمة قادة السكك الحديدية ولقاء عدد من مسئولى وقيادات النقل فى ألمانيا وعدد من رؤساء الشركات الألمانية الجارى التعاون معها لتنفيذ عدد من المشروعات الكبرى فى مصر، مثل شركة سيمنز العالمية التى تقود التحالف المنفذ لشبكة القطار الكهربائى السريع فى مصر. 

بدأت الجولة بعقد اجتماع تعريفى عن المصنع وخطوط الانتاج والتى يتم تنفيذها وفقا لأحدث نظم التكنولوجيا العالمية ثم تفقد وزير النقل خطوط الإنتاج الخاصة بقطارات شبكة القطار الكهربائى السريع، سواء القطارات السريعة أو الإقليمية حيث وصلت جميع المواد الخام إلى المصنع ومن المخطط البدء فى الإنتاج الكمى للقطارات الخاصة بمصر. بداية من شهر نوفمبر القادم.

وأكد الوزير خلال جولته أن هذه الجولة التفقدية للمصنع وخطوط الإنتاج تجسد مدى الحرص والاهتمام الكبير من الجانبين لإنجاز هذا المشروع العملاق وفقا للخطة الزمنية الموضوعة ووفقا للضوابط والمعايير التى تم الاتفاق عليها خاصة وأن تنفيذ شبكة القطار الكهربائى السريع بالتعاون مع شركة سيمنز العالمية المتخصصة فى هذا المجال يمثل تجسيدا وعنوانا واضحا للصداقة بين الشعبين المصرى والألمانى، لافتا إلى أن المنظومة الجديدة ستتألف من 3 خطوط رئيسية بطول 2000 كم وأن مشروع القطار الكهربائى السريع ملحمة عظيمة يتم تنفيذها على ارض مصر وأن الخط الأول يعتبر خطًا مماثلًا لقناة السويس فى أهميتها الاستراتيجية، حيث سيربط بين مدينة العين السخنة على البحر الأحمر ومدن الإسكندرية والعلمين ومطروح على البحر المتوسط بطول 660 كم، وأن منظومة القطار الكهربائى السريع ستمثل نقلة نوعية هائلة فى وسائل المواصلات فى مصر، وستغطى أنحاء الجمهورية، كما أنها بجانب كونها شرايين تنمية تخدم المناطق العمرانية والصناعية الجديدة والقائمة فإنها ستساهم فى تخفيض واختصار زمن الرحلات بين المحافظات لأكثر من نصف الوقت، الذى يستغرقه المواطن حاليا سواء عبر شبكة القطارات القديمة أو عبر الطرق الحالية الرابطة بين المحافظات. كما انها ايضا تخدم نقل البضائع بين الموانئ والمحافظات وتختصر المدة الزمنية لنقل هذه البضائع.

وتعليقًا على هذا الحدث، قال مايكل بيتر-الرئيس التنفيذى لشركة سيمنس موبيليتي: "نتشرف بشراكتنا القوية والاستراتيجية مع وزارة النقل المصرية للمساهمة معًا فى صياغة مستقبل قطاع النقل والمواصلات فى مصر. وتمثل شبكة السكك الحديدية عالية السرعة الجديدة وسيلة نقل موثوقة وآمنة ومستدامة لنقل المواطنين وشحن البضائع لجميع أنحاء البلاد، يساهم أيضًا هذا المشروع العملاق فى خلق الآلاف من فرص العمل، وتحفيز النمو الاقتصادى فى مصر، وتحسين جودة حياة ملايين المصريين يومياً."

 

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وزير النقل

قطارات السكة الحديد

القطار الكهربائي

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