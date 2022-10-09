زلزال بقوة 5 درجات يضرب وسط اليونان

وذكر معهد أثينا للديناميكا الجيولوجية، حسب ما نقلته صحيفة كاثمريني اليونانية، أن مركز الزلزال وقع على عمق 12.7 كيلو متر (8 أميال) تحت مستوى سطح البحر في خليج كورينث وعلى بعد حوالي 100 كيلو متر (62 ميلًا) شمال غرب العاصمة أثينا.

وأوضحت وسائل إعلام محلية، أن الهزة الأرضية استمرت 15 ثانية، وشعر بها في منطقة واسعة، بينما قال قليل من السكان القاطنين قرب مركز الزلزال إنهم سمعوا صوت طنين، وتعتبر الهزات الأرضية بهذه الشدة شائعة في اليونان نظرا لوقوعها في منطقة شديدة التعرض للزلازل.