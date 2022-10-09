رئيس جامعة بني سويف: الجامعات الأهلية هدية من الرئيس السيسي لأبنائه الطلاب

بنى سويف هانى فتحى

أكد الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف والقائم بأعمال رئيس الجامعة الأهلية، اليوم،أن الدولة حريصة على دعم وإنشاء الجامعات الأهلية وإعطاء الفرصة لأبنائها الطلاب للالتحاق بكافة كليات الجامعات الأهلية والتي لا تهدف إلي الربح، وأن الجامعات الأهلية هدية من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لأبنائه الطلاب على مستوى الجمهورية وفق أحدث النظم الحديثة،وحرصه على مصلحتهم وتأهيلهم على أعلى مستوى لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والانطلاق نحو الجمهورية الجديدة، وأن الجامعات الأهلية تعد من المشروعات القومية التي تمثل طفرة في مجال التعليم العالي.

جاء ذلك خلال تفقده للدراسة بعدد من كليات الجامعة الأهلية للاطمئنان على سير الدراسة وانتظامها داخل قاعات التدريس والمعامل بحضور الدكتورة سحر داود مساعد رئيس الجامعة الأهلية،محمد سليم أمين عام الجامعة،ومنسقي البرامج بالكليات.

ودار حوار بين الدكتور منصور حسن والطلاب حول الدراسة بالجامعة، للتعرف على مقترحاتهم خلال الفترة القادمة، والرد على كافة استفساراتهم والعمل على حلها في أسرع وقت، مطالباً الطلاب ببذل مزيد من الجد والاجتهاد، حيث سيتم تقديم منح للطلاب المتفوقين خلال دراستهم بالجامعة للاستمرار فى تفوقهم، وتوفير كل ما يحتاجونه خلال دراستهم.

كما أجري القائم بأعمال رئيس الجامعة الأهلية الدكتور منصور حسن، جولة لمتابعة الخدمات التي يتم توفيرها للطلاب بكافتيريا الجامعة وشدد على توافرها بأسعار مناسبة، وضرورة الحرص على إجراءات السلامة والصحة المهنية.