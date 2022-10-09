رفع 200 طن تراكمات قمامة بحملة مكبرة بكفر شكر ومراجعة أعمدة الإنارة.. صور

القليوبية - إبراهيم سالم

شن مجلس مدينة كفر شكر بمحافظة القليوبية، حملة مكبرة بنطاق الوحدات القروية، لرفع تراكمات القمامة بشوارع القرى ومناطق التجمع الرئيسية، وذلك بناءا على تعليمات اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، وتوجيهات الدكتور بكر عبد المنعم رئيس المركز والمدينة بكفر شكر، بشأن شن حملات مكبرة أول كل أسبوع في نطاق الوحدات القروية التابعة لها.

وأوضح مجلس مدينة كفر شكر، أنه شنت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة كفر شكر، اليوم، بحملة مكبرة بمعدات المدينة والوحدات القروية التابعة بنطاق الوحدة المحلية بأسنيت، وشملت الحملة 4 لودر وواحد جليدر و5 سيارات قمامة، و2 برج كهرباء، وقد تم رفع حوالي 200 طن من القمامة، وتمهيد وتسوية طريق أسنيت كفر علي ومدخل كفر منصور حتي طراد النيل، وطريق طراد النيل من كفر منصور وحتي أسنيت، كما تم إصلاح الخلية الكهربائية مظلوم عزبة السيسي بالطريق السريع.

كما تم تجهيز مكان مخصص لوقوف سيارات الأجرة على الطريق السريع لإزالة التكدس بمدخل أسنيت، ذلك في حضور محمد غنيم وإبراهيم سعيد نائبي المركز، ومدير الإشغالات والمتابعة والبيئة وكذلك رؤساء الوحدات القروية، إيهاب محمد ووائل رشدي ورضا عطية ومحمد السبعة، وأحمد صلاح.



أعمال التجريف والتسوية بالشوارع



جانب من الحملة



خلال أعمال الحملة



خلال الحملة



رفع تراكمات القمامة