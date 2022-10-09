رئيس مدينة بيلا يسلم عقد تقنين أراضي أملاك الدولة

كفر الشيخ- محمد سليمان

سلم جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا، اليوم الأحد، عقد تقنين لأراضي أملاك الدولة للمستفيدين من المواطنين واضعي اليد بعد استكمال كافة الإجراءات الخاصة بالتقنين، لورثة عدلي مصباح سعيد، بدائرة مركز بيلا.

وأوضح رئيس مدينة بيلا، أنه جري تسليم المستفيد عقد التقنين، تنفيذا لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بمواصلة تسليم عقود التقنين لأراضي أملاك الدولة للمواطنين، بعد استكمال كافة الإجراءات الخاصة بالفحص والمعاينة والتقييم الفني والتثمين وموافقة الجهات المعنية طبقًا لقانون 144 لسنة 2017م.