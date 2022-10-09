اليوم السابع
Ads
الأحد، 09 أكتوبر 2022 05:31 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

رئيس مدينة بيلا يسلم عقد تقنين أراضي أملاك الدولة

الأحد، 09 أكتوبر 2022 05:18 م
رئيس مدينة بيلا يسلم عقد تقنين أراضي أملاك الدولة رئيس مدينة بيلا يسلم عقد تقنين أراضي أملاك الدولة
كفر الشيخ- محمد سليمان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

سلم جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا، اليوم الأحد، عقد تقنين لأراضي أملاك الدولة للمستفيدين من المواطنين واضعي اليد بعد استكمال كافة الإجراءات الخاصة بالتقنين، لورثة عدلي مصباح سعيد، بدائرة مركز بيلا.

 

وأوضح رئيس مدينة بيلا، أنه جري تسليم المستفيد عقد التقنين، تنفيذا لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بمواصلة تسليم عقود التقنين لأراضي أملاك الدولة للمواطنين، بعد استكمال كافة الإجراءات الخاصة بالفحص والمعاينة والتقييم الفني والتثمين وموافقة الجهات المعنية طبقًا لقانون 144 لسنة 2017م.


كفر الشيخ

محافظة كفر الشيخ

بيلا

أملاك الدولة

عقود تقنين



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة