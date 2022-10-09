رئيس جامعة حلوان يتفقد الصالة المغطاة ويناقش خطة الأنشطة الطلابية

كتب ـ محمد صبحى

أجرى الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان ، جولة تفقدية للصالة المغطاة، وذلك فى إطار الاهتمام بالأنشطة الطلابية ورافقه خلال الجولة الدكتور أسامة النمر، محمد ناصر أمين عام الجامعة، وهشام رفعت ومها عبد الرحيم الأمناء المساعدين، وبعض من مديري العموم بالجامعة.

وخلال الجولة ناقش ضرورة متابعة خطة الأنشطة الطلابية واستغلال وتشغيل الأجهزة داخل الصالة المغطاة، وتشغيل ملاعب الاسكواش، وأوصى بضرورة الاستفادة منه كطاقة إنتاجية، كما ناقش ضرورة عمل نادى رياضي.

وهدفت الزيارة متابعة سير العمل بالصالة المغطاة ورصد أي سلبيات وإيجاد الحلول لها وتذليل كافة العقبات، موجها بتذليل كافة العقبات والمشاكل والعمل على حلها في أسرع وقت.