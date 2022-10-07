رئيس جامعة حلوان يلتقى وفدا من قطاع الزراعة للتحويل إلى جامعة خضراء

التقى الدكتور السيد إبراهيم قنديل رئيس جامعة حلوان مع وفد من قطاع الزراعة برئاسة الدكتور خالد القاضى عميد كلية الاقتصاد المنزلى وبحضور محمد ناصر أمين عام الجامعة ومها عبد الرحيم الأمين المساعد، والمهندس حسن عبد المنعم مدير إدارة التشجير بالجامعة، وبعض من مديرى العموم بالجامعة وذلك لتحويل الجامعة إلى جامعة خضراء.

وتفقد الوفد بزيارة حدائق الجامعة ومشتل الجامعة، وتم عُقد جلسة برئاسة الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة وتم عرض الوضع الحالى للحدائق، وأوصى إلى ضرورة تكثيف الرعاية والصيانة ووضع خطة لتطويرها وإعادة الحدائق لرونقها.

كما تضمن الاجتماع مناقشة تفعيل أنشطة الوحدة الزراعية وعودتها كوحدة منتجة من نباتات الزينة لتغطية احتياجات الجامعة وتسويق الفائض للجمهور، وقد أكد رئيس الجامعة على توفير جميع الإمكانيات اللازمة لتصبح جامعة حلوان جامعة صديقة للبيئة فى خلال عام واحد.

تكون الوفد من الدكتور حسام عاشور أستاذ الزينة ومدير مركز الاستشارات الزراعية بكلية الزراعة جامعة القاهرة والمشرف العام على حدائق جامعة القاهرة، الدكتور سيد سفينة أستاذ المحاصيل بكلية الزراعة جامعة القاهرة، الدكتور خيرى حسن أستاذ مساعد بمعهد بحوث البساتين مركز البحوث الزراعية، الدكتورة حنان فهمى وكيل معهد بحوث الصحة الحيوانية والبيئة وزارة الزراعة، الدكتور فيكتور الصياد رئيس القطاعات البيطرية بالشركة المتحدة للإنتاج الداجنى سابقا.