رئيس جامعة المنصورة الجديدة يتابع انتظام الدراسة بجميع الكليات

فريق المحافظات

أجرى الدكتور معوض محمد الخولي، رئيس جامعة المنصورة الجديدة، اليوم الأحد، جولة تفقدية لكليات الجامعة التي تم افتتاحها هذا العام، وهي كليات طب الأسنان، والعلوم، والهندسة، وهندسة الحاسب، بالإضافة إلى تفقد انتظام سير العمل بكليات الصيدلة، والطب، والأعمال والمعاملات القانونية الدولية، لتفقد انتظام الطلاب ومحاضرات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2022/2023.

وأوضح رئيس الجامعة، أنه تم إعداد خطط الدراسة والجداول وتوزيع المقررات، فضلًا عن تجهيز كافة ما تستلزمه المعامل الدراسية تزامنا مع بدأ الفصل الدراسي الأول، وتوفير المناخ التعليمي لأبنائنا الطلاب، كما تم تجهيز وتعقيم قاعات التدريس والمكاتب، مع الالتزام برفع المقررات الالكترونية على منصة الجامعة.

ووجه الدكتور معوض الخولي، عدد من النصائح من أهمها ضرورة الالتزام بالعملية التعليمية، وعدم الاكتفاء بالدراسة فقط، بل لابد من صقل المهارات بالعديد من البرامج والدورات التدريبية، مع المشاركة في الأنشطة الطلابية ، أن إدارة الجامعة تعمل على تذليل كافة العقبات التي يمكن أن تواجه الطلاب، وتقدم كافة سبل المساعدة للطلاب.

وأضاف أن الجامعة تحرص على تقديم الدعم الكامل للنهوض بالعملية التعليمية داخل جميع كليات الجامعة المختلفة، وتوفير كل مايلزم من سبل الدعم والرعاية، وتسخير كافة الإمكانيات المتاحة لخدمة الطلاب، وتهيئة الأجواء الملائمة لمساعدتهم على التفوق والنجاح ، كما أكد رئيس الجامعة على الانتهاء من استكمال بقية المتطلبات، وتجهيزات الفصول الدراسية والمعامل والقاعات في أقرب وقت ممكن.