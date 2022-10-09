ختمة قرآنية على روح أقدم مُحفظي القرآن الكريم بكفر الشيخ.. صور

كفر الشيخ – محمد سليمان

خيَّم الحُزن على أهالي مركز مطوبس، بمحافظة كفر الشيخ، عقب وفاة الشيخ محمد عبد العزيز الصعيدي، صاحب الـ85 عاماً، المقيم بقرية البخانيس، التابعة لمركز مطوبس، وأحد أقدم مُحفظي القرآن الكريم، والذي رحل عن عالمنا إثر وعكة صحية ألمت به قبل رحيله.

وحرص عدد من طلاب وطالبات الشيخ الراحل الذين حفظوا القرآن الكريم علي يديه علي الوقوف أمام قبره، لختم القرآن علي روحه، والدعاء لشيخهم بالرحمة والمغفرة الذي شهد له الجميع بأعمال الخير ومساعدة الفقراء والأرامل والمحتاجين.

ونشر عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي صور الشيخ الراحل محمد الصعيدي، داعين الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يُسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وقال المهندس عبد الحميد الصعيدي، نجل الشيخ الراحل محمد عبد العزيز الصعيدي، إن والده رحل فجر يوم الجمعة إثر وعكة صحية ألمت به قبيل رحيله، بسبب كبر السن، وكان حريص علي أداء الصلوات الخمس وقراءة القرآن الكريم بشكل يومي، وتوفي أثناء أذان الفجر وأوصاه على أشقائه الـ7 وعلى والدته.

وأضاف الصعيدي، أن والده من مواليد قرية البخانيس في مركز مطوبس عام 1937م، وحفظ القرآن الكريم في سن مبكرة، والتحق بالأزهر الشريف حتى حصل علي الثانوية الأزهرية، وعمل علي تحفيظ كتاب الله لجميع أبناء مركز ومدينة مطوبس، وكان يقوم بإمامة المصلين في عدد من مساجد مطوبس لأكثر من 60 عاماً.

وأكد الصعيدي، إن والده اكان محبوباً بين جميع أبناء قريته في مركز مطوبس، وكان يتردد عليها الأطفال لحفظ كتاب الله، فقد كان طيب القلب، وكان محبوبا بين الناس وكان يحل مشاكلهم، ويعطف علي الفقراء والمساكين والأطفال، مما دفع عدد منهم بعمل ختمة قرآن علي روحه، وهو إن شاء الله في مكان أحسن، مطالباً الجميع الدعاء له الرحمة والمغفرة.



مشاركة الكبار والصغار في الختمة القرأنية



الشيخ محمد الصعيدي



مشاركة الجميع في الختمة القرآنية



صور الشيخ محمد الصعيدي رحمة الله



ختمة قرأنية عل روح أقدم محفظ قرن بكفر الشيخ



احر جلسات الشيخ محمد الصعيدي