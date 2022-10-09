حملات لإزالة الإشغالات والتعديات على الأراضى الزراعية بعدد من مراكز كفر الشيخ

كفر الشيخ - محمد سليمان

شهدت عدد من مدن محافظة كفر الشيخ حملات لإزالة الاشغالات، وحملات نظافة وإزالة تعديات على أملاك الدولة ببيلا وفوه وسيدي غازي وسيدي سالم"، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

وتابع جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا، أعمال رفع المخلفات وأعمال النظافة، ورفع الإعلانات المخالفة، وإزالة التعديات، ورفع كافة المخلفات والقمامة وتجريد ورفع الأتربة بنطاق المركز والمدينة ومحيط المدارس، ونقلها من المقالب الوسيطة بالقرى للمقلب العمومي بالمدينة، كما تابع الأعمال الجارية في رفع المخلفات والنظافة بقرى المركز، وتمهيد الطرق.

وتابع محمد سعيد حامد، رئيس مدينة سيدي غازي،أعمال رفع المخلفات وتجمعات القمامة من النقط الثابتة ومن الشوارع الرئيسية ومداخل المدينة، وإصلاح وصيانة كشافات الإنارة العامة في المدينة والتوابع ، لرفع كفاءة الإنارة العامة وحسن سير وانتظام العمل بمدينة سيدي غازي وتوابعها .

وتابع اللواء عبد الغفار الديب، رئيس مركز ومدينة فوه، أعمال النظافة العامة التي شملت رفع القمامة بالطريق العام، ورفع كفاءة الطرق الرئيسية والفرعية، وإزالة المتولد اليومى من القمامة والتراكمات أولاً بأول للفترة الصباحية بالمدينه والقرى، مشدداً على ضرورة بذل أقصى الجهود والتواصل مع المواطنين وحل مشاكلهم فورا.

وتابع شريف أحمد هيكل، رئيس مركز ومدينة سيدى سال،م إزالة التعديات على الأرض الزراعية بقرية القن، وتم إزالة حالة تعدى على أرض زراعية بنطاق الجمعية الزراعية بدمرو،وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفة.