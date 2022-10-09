جامعة الإسكندرية تنجح فى محو أمية 2037 مواطنًا

الإسكندرية - أسماء على بدر

استطاعت كليات القطاع التربوي بجامعة الإسكندرية من خلال كليات (كلية التربية- كلية التربية النوعية- كلية التربية للطفولة المبكرة- كلية التربية الرياضية بنين- كلية التربية الرياضية للبنات) من محو أمية 2038 مواطنًا.

وتمكنت كلية التربية خلال دورة يوليو 2022من محو أمية 909مواطنًا طبقا لما هو مسجل بقاعدة بيانات العملية التعليمية، وذلك بالتعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار، وفي إطار المشروع القومي للقضاء على الأمية في مصر.

وقال الدكتور محمد أنور عميد كلية التربية جامعة الإسكندرية أن هذا الإنجاز تحقق بفضل عدد من الإجراءات منها توقيع بروتوكول تعاون بين جامعة الإسكندرية والهيئة العامة لتعليم الكبار، وتشكيل لجنة متخصصة لصياغة خطة شاملة لمواجهة الأمية بمحافظة الإسكندرية والمحافظات.