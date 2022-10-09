تشييع جثمان وكيل النقابة العامة للمحامين في مسقط رأسه بالدقهلية

فريق المحافظات

شيع منذ قليل ، جثمان محب المكاوي، وكيل النقابة العامة للمحامين، في مسقط رأسه بقرية النزل التابعة لمركز منية النصر، بمحافظة الدقهلية، وذلك فور وصول الجثمان.

وأحتشد المشيعون داخل مسجد الإمام بقرية النزل ، أثناء أداء صلاة الجنازة علي الفقيد، تمهيدا لدفنه بمقابر أسرته، وسط حالة من الحزن الشديد على وفاته.

وتوفي محب المكاوي، وكيل النقابة العامة للمحامين، ونقيب محامين شمال الدقهلية، اليوم الأحد، بعد تعرضه لوعكة صحية مفاجئة نقل على إثرها للمستشفى، ومن المقرر أن يقام العزاء بعد غدٍ الثلاثاء، بدار المناسبات بمسجد النصر بالمنصورة.

ونعت النقابة العامة للمحامين وفاة المكاوي، وأصدر عبدالحليم علام، النقيب العام، بيانًا قال فيه: أتقدم بصادق عزائي ومواساتي وأعضاء مجلس النقابة العامة، في وفاة الأستاذ محب المكاوي المحامي، وكيل مجلس النقابة العامة للمحامين، سائلين الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته، ويغفر له، ويرحمه، ويسكنه فسيح جنانه، وأن يلهم أفراد العائلة الصبر والسلوان، إنا لله وإنا إليه راجعون.

فيما أعلنت النقابة الحداد 3 أيام حزنًا على وفاته، وذلك بدءًا من اليوم الأحد وحتى الثلاثاء المقبل.