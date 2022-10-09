تسليم 64700 تابلت للصف الأول الثانوى العام بتعليم الجيزة

كتب: مرام محمد

تنفيذاً لخطة وزارة التربية والتعليم بتطوير العملية التعليمية وفى إطار توجيهات الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة .

وشهد أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة وبحضور سمية الخطيب تسليم عدد 64700 تابلت للصف الأول الثانوى العام من مخازن المديرية للإدارات التعليمية بالجيزة تمهيداٌ لتسليمها على أبنائنا الطلاب بالمدرس.

وأكد وكيل الوزارة علي تنشيط وتفعيل أجهزة التابلت وذلك بمعرفة قسم التطوير التكنولوجى بالإدارات ومسئولى وحدة I T بالمدارس استعدادا لتسليم الأجهزة للطلاب.

وحضر التسليم للأجهزة بدور المتولى مدير عام الشئون المالية والإدارية ومحمد أبو زيد مدير إدارة المخازن، وأسامة مصطفى مدير إدارة وحدة السيارات مركزى وكامل طه أمين مخزن المستديم ومحمد زغلول أمين المخزن ومحمود رضا أمين المخزن .



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