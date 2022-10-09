تحصين 2964 رأس أغنام وماعز بالدقهلية فى حملة لتحصين الثروة الحيوانية

الدقهلية - فريق المحافظات

أكد الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، استمرار فعاليات الحملة القومية لتحصين الأغنام والماعز ضد طاعون المجترات الصغيرة، جاء ذلك خلال متابعته الموقف التنفيذي لأعمال الحملة التي بدأت في 4 اكتوبر الجاري وتستمر أعمالها حتي الانتهاء من اعمال التحصين لجميع رؤوس الأغنام والماعز بالقري والمراكز والأسواق والكمائن الحدودية بنطاق المحافظة وذلك فقًا للتقرير الذي عرضه الدكتور السيد الحسنين، وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري بالدقهلية.

وأشار محافظ الدقهلية، إلى أن الدولة تعمل على تنمية الثروة الحيوانية في مصر من خلال التحصين ضد أي أمراض أو فيروسات وتوفير كافة اللقاحات المطلوبة، مشددا على تضافر جهود كافة الأجهزة وتقديم كل أوجه الدعم لانجاح حملات التحصين بمراكز ومدن المحافظة وتوعية أصحاب رؤوس الأغنام والماعز للمبادرة بالتحصين للحفاظ عليها من الأمراض.

ومن جانبه أوضح "وكيل والوزارة مدير مديرية الطب البيطري بالدقهلية"، أن الحملة تستهدف التحصين لرؤوس الأغنام والماعز (فقط) واجمالي ماتم تحصينة خلال يومين منذ بدء الحملة عدد 2964 رأس اغنام وماعز علي مستوي مراكز وقري واسواق محافظة الدقهلية.

وأضاف أن مديرية الطب البيطرى تقوم كذلك بمراقبة أسواق الماشية وتطهيرها بالتعاون مع الإدارات والوحدات المحليه كما تقوم لجان الإرشاد بالمديرية بتوعيه المواطنين ضد الأمراض الوبائيه قبل التحصين.