تايوان ترصد رابع إصابة بفيروس جدري القردة لمواطن قادم من أمريكا

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أعلنت الحكومة التايوانية، اليوم الأحد، رصد رابع حالة إصابة بفيروس جدري القردة في البلاد، داعية القادمين من الخارج إلى الإبلاغ عن أي أعراض يشتبه في ارتباطها بالعدوى بعد عودتهم.



وذكرت هيئة مراكز الحد من الأمراض في تايوان - بحسب ما نقلته وكالة أنباء "سي إن إيه" التايوانية في نسختها الإنجليزية - أنه تم رصد حالة إصابة بجدري القردة لدى مواطن تايواني في الأربعينيات من عمره يعيش في جنوب البلاد، وذلك بعد رحلة إلى كندا والولايات المتحدة خلال سبتمبر الماضي.



وأشارت الهيئة إلى أن المريض أصيب بطفح جلدي يوم 28 سبتمبر وحمى خفيفة ثم قشعريرة في 30 سبتمبر أثناء زيارته للولايات المتحدة، ثم ذهب لرؤية طبيب في الولايات المتحدة يوم 5 أكتوبر، وتلقى جرعة من لقاح جدري القردة قبل أن يعود إلى تايوان في 8 أكتوبر.



وأضافت الهيئة أن المريض أبلغ موظفي الحجر الصحي بأعراضه بعد وصوله إلى مطار تاويوان الدولي، وتم إرساله مباشرة للحصول على رعاية طبية، كما خضع لاختبار جدري القردة وتأكدت إصابته، اليوم الأحد، ويُعالج حاليًا في عزلة في مستشفى محلي.



ونوهت الهيئة عن تحديد ثمانية أشخاص آخرين تواصل معهم المريض، لكنها كلها حالات منخفضة الخطورة، لافتة إلى أنه طُلب منهم بالفعل الخضوع للحجر الصحي الذاتي لمدة 21 يومًا.



وكانت تايوان قد أبلغت عن أول حالة إصابة بفيروس جدري القرود في 24 يونيو الماضي، والحالة الثانية في 12 يوليو، والحالة الثالثة في 6 أغسطس، وكانت كل الإصابات الثلاث قادمة من الخارج، حيث عاد شخص مصاب بالفيروس من ألمانيا واثنان من الولايات المتحدة.



وعالميًا، تم الإبلاغ عن أكثر من 70 ألف حالة إصابة بجدرى القردة في 107 دول منذ الإبلاغ عن أولى الإصابات في المملكة المتحدة في منتصف مايو الماضي، وتتركز أغلب الإصابات في الولايات المتحدة وأوروبا، وتسبب تفشي الفيروس في إعلان منظمة الصحة العالمية حالة طوارئ صحية عامة ذات أهمية دولية في 23 يوليو الماضي.