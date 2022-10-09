بيطرى الغربية تضبط 136 عبوة أدوية بيطرية غير مرخصة ومنتهية الصلاحية

تمكنت حملة لمديرية الطب البيطرى بمحافظة الغربية برئاسة الدكتور حاتم انور من ضبط كميات كبيرة من الأدوية البيطرية منتهية الصلاحية، خلال حملة بمركز ومدينة كفر الزيات.

وتشكلت الحملة من أطباء التفتيش على العيادات ومحلات تداول الأدوية البيطرية بالمرور على بعض محال بيع الأدوية البيطرية بنطاق المركز، وتم ضبط محلات تزاول العمل بتراخيص قانونية.

كما تم تحرير محضرين لهما بالمخالفات التى تم الوقوف عليها وقد تم تحريز 14 صنف بـ68 عبوه مختلفه السعات"، كما تم ضبط أصناف منتهية تاريخ الصلاحيه بعدد 51 عبوه وغير صالح للإستخدام البيطرى، و5 أصناف مجهوله المصدر بـ17 عبوة داخل فترة الصلاحية ويتم تداولها بدون ترخيص.

وتم تحريز المضبوطات وتحرير المحاضر اللازمة للعرض على النيابة العامة.