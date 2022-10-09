اليوم السابع
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أكرم القصاص
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بيطرى الغربية تضبط 136 عبوة أدوية بيطرية غير مرخصة ومنتهية الصلاحية

الأحد، 09 أكتوبر 2022 11:49 ص
بيطرى الغربية تضبط 136 عبوة أدوية بيطرية غير مرخصة ومنتهية الصلاحية أدوية بيطرية - أرشيفية
الغربية - عادل ضرة

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تمكنت حملة لمديرية الطب البيطرى بمحافظة الغربية برئاسة الدكتور حاتم انور من ضبط كميات كبيرة من الأدوية البيطرية منتهية الصلاحية، خلال حملة بمركز ومدينة كفر الزيات.
 
وتشكلت الحملة من أطباء التفتيش على العيادات ومحلات تداول الأدوية البيطرية بالمرور على بعض محال بيع الأدوية البيطرية بنطاق المركز، وتم ضبط محلات تزاول  العمل بتراخيص قانونية.
 
كما تم تحرير محضرين لهما بالمخالفات التى تم الوقوف عليها وقد تم تحريز 14 صنف بـ68 عبوه مختلفه السعات"، كما تم ضبط  أصناف منتهية تاريخ الصلاحيه بعدد 51 عبوه وغير صالح للإستخدام البيطرى، و5 أصناف مجهوله المصدر بـ17 عبوة داخل فترة الصلاحية ويتم تداولها بدون ترخيص.
وتم تحريز المضبوطات وتحرير المحاضر اللازمة للعرض على النيابة العامة.
 
 
 
 
 

محافظة الغربية

الطب البيطري

أدوية بيطرية

كفر الزيات



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