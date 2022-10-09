بوتين: روسيا مستعدة للمساهمة فى حل مشاكل الغذاء العالمية

أ.ش.أ

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الأحد، إن بلاده مستعدة للمشاركة في حل مشاكل الغذاء العالمية، ومساعدة أشد البلدان فقرا على وجه الخصوص.

وأضاف بوتين في خطاب عبر الفيديو بمناسبة يوم عمال الزراعة والصناعة التحويلية نقلته وكالة أنباء (تاس) الروسية - "نحن نلبي بشكل كامل الطلب المحلي على المنتجات الأساسية والرئيسية ونوفر أمنا غذائيا موثوقا به، وكذلك نحن نبني إمكاناتنا التصديرية" .. مؤكدا استعداد روسيا للمساهمة في التغلب على تحديات الغذاء العالمية وتقديم المساعدة اللازمة للدول النامية الأشد فقرا.

على صعيد آخر، اتهم مدير القسم الثاني لبلدان رابطة الدول المستقلة بالخارجية الروسية أليكسي بوليشوك، اليوم الأحد، الولايات المتحدة بمساعدة أوكرانيا في تجنيد المرتزقة الأجانب .

وقال بوليشوك، في مقابلة مع وكالة "تاس" الروسية للأنباء، إن الولايات المتحدة في الواقع، تواصل ضخ الأسلحة الثقيلة بشكل مكثف في نظام كييف وتزودها ببيانات استخباراتية من العديد من الأقمار الصناعية العسكرية والتجارية وتساعد في تجنيد مرتزقة أجانب وتقدم توجيهات بشأن مسار العمليات القتالية.

وأضاف أن كل هذا يحول واشنطن إلى مشارك في الصراع، قائلا إن خبراء غربيين يعتقدون بأن "الولايات المتحدة تشن حربا بالوكالة ضد روسيا في أوكرانيا".