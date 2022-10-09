بدء الدراسة بكليات جامعة الإسكندرية الأهلية اليوم

الإسكندرية - فريق المحافظات

تبدأ كليات جامعة الإسكندرية الأهلية الدراسة، اليوم، بعد انتهاء أسبوع التسجيل وتعريف الطلاب بالدراسة الأكاديمية فى الكليات واستلام جداول المحاضرات .

كما أعلنت جامعة الإسكندرية الأهلية عن إمكانية التقدم مباشرة إلى جامعة الإسكندرية الأهلية بالنسبة لطلاب الثانوية العامة الذين سبق لهم التقدم إلى جامعة الإسكندرية الأهلية وتم استنفاذ رغباتهم أو يرغبوا في الإلتحاق ببرنامج "الصيدلة فارم دي كلينيكال" بحد أدنى 340 درجة لطلاب الثانوية العامة، وحد أدنى 373 لطلاب الشهادات العربية المعادلة والشهادة الأجنبية IG، وحد أدنى 94 للشهادة الأمريكية المعادلة، وحد أدنى 302 ل STEM.

ويبدأ التسجيل إعتباراً من اليوم الأحد الموافق 9 أكتوبر بمقر الجامعة الأهلية بسموحة الجديدة، من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الثالثة عصراً.