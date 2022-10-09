اليوم السابع
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"النيابة العامة" تأمر بحجز زوج تعدى على زوجته في الإسماعيلية

الأحد، 09 أكتوبر 2022 09:50 م
"النيابة العامة" تأمر بحجز زوج تعدى على زوجته في الإسماعيلية النيابة العامة - أرشيفية
كتب إبراهيم قاسم - أمنية الموجى

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أمرت النيابة العامة اليوم بحجز زوج متهم باحتجاز زوجته بمسكن شقيقه، وتعديه عليها بالضرب محدثًا إصابات بها.
 
وكانت إدارة البيان والمرافعة بمكتب النائب العام قد رصدت أخبارًا حول الواقعة التي تزامنت مع تَقدُّم المجني عليها بشكواها مرفقًا به تقرير طبيٌّ بإصاباتها.
 
فباشرت النيابة العامة التحقيقات، وسألت المجني عليها، فشهدت بتطور الخلافات الزوجية بينها وبين المتهم إلى تعديه عليها، وإحداث إصاباتها، فحاولت الفرار، فمنعها واحتجزها لخمسة عشر يومًا بمسكن شقيقه حيث تعديّا عليها.
 
وباستجواب المتهم أنكر وادَّعى اصطدام المجني عليها بأثاث مسكنها.
 
فأمرت النيابة العامة بحجز المتهم، وندبت مصلحة الطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي على المجني عليها لتحديد إصاباتها وكيفية حدوثها، وطلبت تحريات الشرطة حول الواقعة مع بيان دور شقيق المتهم في الواقعة.

النيابة العامه

زوج تعدى على زوجته

الاسماعليه

اخبار الحوادث



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