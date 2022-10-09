المركز الأمريكى للأعاصير: العاصفة "جوليا" تتحول لإعصار وتتجه نحو الساحل الشرقى لأمريكا الوسطى

وأشار المركز في بيان له حسبما نقلت قناة (الحرة) الأمريكية - إلى أنه من المحتمل حدوث فيضانات وانهيارات طينية تشكل خطرا على الحياة جراء الأمطار الغزيرة فوق أمريكا الوسطى وجنوب المكسيك (والمتوقعة حتى الغد)".

وأوضح المركز أن العاصفة تقع على بعد 15 كلم من جزيرة سان أندريس وحوالي 225 كلم من ساحل نيكاراجوا، حيث من المتوقع أن تصل إلى اليابسة في وقت لاحق.