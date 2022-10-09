اليوم السابع
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الأحد، 09 أكتوبر 2022 10:52 ص
أكرم القصاص
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المركز الأمريكى للأعاصير: العاصفة "جوليا" تتحول لإعصار وتتجه نحو الساحل الشرقى لأمريكا الوسطى

الأحد، 09 أكتوبر 2022 10:01 ص
المركز الأمريكى للأعاصير: العاصفة "جوليا" تتحول لإعصار وتتجه نحو الساحل الشرقى لأمريكا الوسطى عاصفة - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

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ذكر المركز الوطني الأمريكي للأعاصير اليوم الأحد أن العاصفة الاستوائية "جوليا" تحولت إلى إعصار عندما مرت بجزيرة سان أندريس الكولومبية في طريقها نحو ساحل نيكاراجوا على البحر الكاريبي ومحملة برياح تبلغ 120 كلم في الساعة.

وأشار المركز في بيان له حسبما نقلت قناة (الحرة) الأمريكية - إلى أنه من المحتمل حدوث فيضانات وانهيارات طينية تشكل خطرا على الحياة جراء الأمطار الغزيرة فوق أمريكا الوسطى وجنوب المكسيك (والمتوقعة حتى الغد)".

وأوضح المركز أن العاصفة تقع على بعد 15 كلم من جزيرة سان أندريس وحوالي 225 كلم من ساحل نيكاراجوا، حيث من المتوقع أن تصل إلى اليابسة في وقت لاحق.

 


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