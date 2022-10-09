المركزى للمناخ الزراعى ينظم دورة حول التقنيات الحديثة للزراعة بدون تربة

كتبت ــ أسماء نصار

نظم المعمل المركزي للمناخ الزراعي التابع لمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، دورة تدريبية حول التقنيات الحديثة للزراعة بدون تربة، وذلك بالتعاون مع مشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة وسبل المعيشة (SAIL).

وقال الدكتور محمد عبدربه مدير المعمل، إن ذلك يأتي تنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتعليمات الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، بالتوسع في نشر التقنيات الحديثة للزراعة، وتطبيق البحوث العلمية الزراعية، لافتا إلى أن الدورة والتي تم إطلاقها اليوم لمدة يومين متتاليين، بمقر المعمل بالدقي، تمت بالتعاون والتنسيق مع مشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة وسبل المعيشة (SAIL، برئاسة الدكتور هانى درويش المدير التنفيذى للمشروع، حيث يستهدف التدريب تأهيل عدد من مهندسى المشروع والمنتفعين من المشروع لتدريبهم على تقنيات الزراعة الحديثة و الزراعة بدون تربة.

وأضاف أن ذلك يأتي ضمن جهود المعمل وقسم الزراعة بدون تربة، لنشر الوعي لدى صغار المزارعين والمهندسين الزراعيين من محافظتي بنى سويف والمنيا وتدريبهم على التقنيات الحديثة الخاصة بنظم الزراعة بدون تربة.

ويهدف المشروع إلى رفع الوعي لدى صغار المزارعين و المنتفعين من المشروع بقرى الظهير الصحراوي بمحافظات الصعيد والتي تعد من القرى الأكثر فقراً والتي تحتاج إلى الدعم الفني و العلمي بجانب مساهمات مشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة في محاربة الفقر وتحسين سبل المعيشة بتلك القرى من خلال العديد من الانشطة و التي تشمل توفير الخدمات وتوفير مشروعات صغيرة وبناء مدارس.

ويقوم المعمل المركزي للمناخ الزراعي باستكمال النشاط التدريبي والتوعوي لمناطق المشروع في مختلف المجالات مثل الإدارة المناخية المتكاملة للمحاصيل والتغيرات المناخية وسبل التغلب عليها والتقليل من آثارها وحماية النباتات من الظروف المناخية بمختلف وسائل الحماية ومنها الزراعي المحمية.