اليوم السابع
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الكنيسة تنظم حفلا لخريجى الكلية الإكليريكية ومعاهد المنيا وترسم شمامسة

الأحد، 09 أكتوبر 2022 03:08 م
الكنيسة تنظم حفلا لخريجى الكلية الإكليريكية ومعاهد المنيا وترسم شمامسة حفل تخرج طلاب الكلية الإكليريكية
كتب: محمد الأحمدى

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نظمت إيبارشية المنيا، أمس، احتفالًا خاصًا بخريجى الكلية الإكليريكية ومعهد القديس مار مرقس للألحان ومعهد المعلم ميخائيل البتانونى بالمنيا، وببدء العام الدراسى الجديد، وذلك بحضور الأنبا مكاريوس أسقف الإيبارشية.

وبدأ الاحتفال بصلاة القداس الإلهى باللغة القبطية فى مقر المطرانية، وعقب صلاة الصلح صلى نيافته صلوات رسامة 50 من أبناء الإيبارشية، منهم 19 في رتبة أغنسطس، و 31 آخرين فى رتبة إيبدياكون.

وتضمن الحفل فقرة ألحان من خورس الكلية، وفيلم تسجيلي عن تاريخ الكلية، وكلمات لعدد من الخريجين، وكذلك قدم عدد من الآباء الكهنة ملاحظاتهم وطموحاتهم للكلية، هذا وشارك في الحفل عدد كبير من الآباء كهنة إيبارشيات المحافظة.

يذكر أن الكلية تأسست فى عهد الأنبا أرسانيوس سنة 1976، بحضور مثلث الرحمات البابا شنوده الثالث، وتخرج منها حتى الآن أكثر من 1400 خريج وخريجة، وسيم منهم أكثر من 200 كاهن في المنيا وخارجها.

 


الكنيسه الارثوذكسيه

البابا تواضروس الثانى

معاهد المنيا

الكليه الاكليريكيه



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