اليوم السابع
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الكنيسة الإنجيلية تشارك فى الدورة الرابعة من معرض "تراثنا" للحرف اليدوية

الأحد، 09 أكتوبر 2022 06:37 م
الكنيسة الإنجيلية تشارك فى الدورة الرابعة من معرض "تراثنا" للحرف اليدوية معرض تراثنا
كتب: محمد الأحمدى

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شاركت الكنيسة الإنجيلية فى معرض "تراثنا" للحرف اليدوية والتراثية، المقام تحت رعاية الحكومة، حيث قال الدكتور القس أندريه زكى، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، ورئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية: "فخورون اليوم بمشاركة الهيئة الإنجيلية في معرض تراثنا للحِرَف اليدوية والتراثية، كما نعتز بدور الهيئة الإنجيلية التنموي الأصيل، ودورها في خدمة المواطنين مع مؤسسات الدولة المصرية، والتي تعمل من خلال آليات ونماذج تستهدف بناء المجتمعات والمؤسسات والأفراد، من أجل زيادة وتعزيز مشاركتهم المجتمعية والوطنية".

 

وافتتح الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، فعاليات الدورة الرابعة من معرض "تراثنا" للحرف اليدوية والتراثية، والذي يقام بمركزمصر للمعارض الدولية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال الفترة من 9 إلى 15 أكتوبر الجاري، وذلك بحضور عدد من الوزراء، وكل من محافظ القاهرة، ومستشار السيد رئيس الجمهورية للشئون المالية، والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وسفراء عدد من الدول العربية المشاركة فى فعاليات هذه الدورة.

 

وتفقد الدكتور مصطفى مدبولي الجناح الخاص بالهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، وتم استعراض ما تقدمه الهيئة من برامج تنموية وخدمات،والعمل مع السيدات والشباب من اصحاب المشروعات، كما اطلع سيادته على عدد من منتجات السيدات الحرفيات وأصحاب المشروعات بالمعرض.

 

ومن جانبها قالت مارجريت صاروفيم، رئيس قطاع التنمية المحلية بالهيئة الإنجيلية: "إن الهيئة الإنجيلية تشارك هذا العام فى معرض تراثنا لأصحاب الحِرَفمن محافظات القاهرة وبني سويف والمنيا وسوهاج، وتعد مشاركتنا بمعرض تراثنا إحدى الوسائل والطرق التي نساعد بها أصحاب الحِرَف اليدوية لفتح قنواتتسويقية جديدة تعمل على زيادة دخلهم، كما أن المعرض يتيح للعارضات المنافسة والانتشار والوصول إلى شرائح أكبر من العملاء، وعرض منتجاتهم وسط أكثرمن 1100 عارض".

 

وأضافت صاروفيم: "إن مشاركتنا تأتى فى إطار بروتوكول التعاون  بين الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، والذي نأمل أن ينتج عنه المزيد من العمل المشترك لصالح أصحاب الحِرف والمشروعات الصغيرة والمتوسطة من السيدات والرجال".

افتتاح معرض تراثنا
افتتاح معرض تراثنا

 

 


الكنيسه الانجيلية

معرض تراثنا

الحرف اليدويه

الحرف التراثيه



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