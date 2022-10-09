اليوم السابع
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الكرملين: بوتين يعقد اجتماعا لمجلس الأمن القومي الروسي غدا

الأحد، 09 أكتوبر 2022 04:05 م
الكرملين: بوتين يعقد اجتماعا لمجلس الأمن القومي الروسي غدا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
أ ش أ

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أعلن المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيعقد اجتماعا، غدا الاثنين، مع أعضاء مجلس الأمن القومي الروسي. 


وقال بيسكوف- في تصريح، لوكالة أنباء "سبوتنيك" اليوم الأحد "من المقرر انعقاد مجلس الأمن القومي الروسي برئاسة الرئيس بوتين غدا الاثنين"، سيتم الكشف عن تفاصيل الموضوعات، التي ستجري مناقشتها، في أعقاب كلمة الرئيس بوتين بعد الاجتماع".


في المقابل.. أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية- في بيان، أوردته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية، اليوم- أن قوات كندية تواصل مهمة تدريب جنود أوكرانيين على الأراضي البريطانية؛ لدعم مبادرة لندن في تدريب القوات الأوكرانية "يونيفير".


وذكرت الهيئة أنه "في 12 أغسطس الماضي، وصلت مجموعة من أفراد القوات المسلحة الكندية، ومعظمهم من الفرقة الكندية الثالثة ومجموعة اللواء الآلي الكندية الأولى المتمركزة في إدمونتون إلى المملكة المتحدة؛ لاستئناف تدريب قوات الأمن الأوكرانية في إطار مهمة (يونيفير) التي تهدف إلى المساهمة في تدريب القوات الأوكرانية".


بدوره.. قال ضابط في مهمة "يونيفير" كوري أوزيركيفيتش: "فخورون للغاية باستئناف تدريب قوات الأمن الأوكرانية، تتكون فرق التدريب لدينا من جنود محترفين ذوي مهارات عالية ومتحمسين للغاية وملتزمين بهذه المهمة، نقدم تدريبا حيويا يعمل على تعزيز القدرات والقوة والاستعداد القتالي للقوات الأمنية الأوكرانية".


ومع استمرار العملية العسكرية في أوكرانيا، يبذل الحلفاء الغربيون جهودًا ملموسة؛ لمساعدة أوكرانيا من خلال توفير وضع آمن، بالإضافة إلى الأفراد العسكريين المهرة لتدريب القوات الأمنية الأوكرانية.


وفي 30 يونيو الماضي، طلبت وزارة الدفاع البريطانية دعمًا دوليًا في مبادرتها واسعة النطاق؛ لتوفير التدريب لمجندي القوات الأمنية الأوكرانية في المملكة المتحدة.


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