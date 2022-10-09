اليوم السابع
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الصحة: لقاح كورونا يقلل من خطورة الإصابة بالأنفلونزا

الأحد، 09 أكتوبر 2022 05:46 م
الصحة: لقاح كورونا يقلل من خطورة الإصابة بالأنفلونزا وزارة الصحة والسكان
كتب ــ وليد عبد السلام

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قالت وزارة الصحة والسكان، إن لقاح كورونا يقلل من خطورة الإصابة بالأنفلونزا، وتابعت: لقاح الأنفلونزا الموسمية يقلل من فرص إصابتك بالعدوى.
 
وبحسب وزارة الصحة والسكان، فإن إرشادات الوقاية من الأنفلونزا الموسمية تتضمن: 
 
1- غسيل اليد بالماء والصابون قبل تناول الطعام وبعد الخروج من المرحاض وبعد السعال والعطس.
 
2- عدم تغطية الفم والأنف بواسطة يدك عند السعال أو العطس بل استخدم مناديل ورقية وتخلص منها بعد الاستخدام. 
 
3 - احرص على تناول لقاح الأنفلونزا. 
 
4- يفضل عدم الخروج من المنزل عند الشعور بأى أعراض تنفسية حادة.
 
 
 
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الصحة

الانفلونزا

لقاح الانفلونزا

الانفلونزا الموسمية



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