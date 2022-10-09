الصحة: لقاح كورونا يقلل من خطورة الإصابة بالأنفلونزا

كتب ــ وليد عبد السلام

قالت وزارة الصحة والسكان، إن لقاح كورونا يقلل من خطورة الإصابة بالأنفلونزا، وتابعت: لقاح الأنفلونزا الموسمية يقلل من فرص إصابتك بالعدوى.

وبحسب وزارة الصحة والسكان، فإن إرشادات الوقاية من الأنفلونزا الموسمية تتضمن:

1- غسيل اليد بالماء والصابون قبل تناول الطعام وبعد الخروج من المرحاض وبعد السعال والعطس.

2- عدم تغطية الفم والأنف بواسطة يدك عند السعال أو العطس بل استخدم مناديل ورقية وتخلص منها بعد الاستخدام.

3 - احرص على تناول لقاح الأنفلونزا.

4- يفضل عدم الخروج من المنزل عند الشعور بأى أعراض تنفسية حادة.