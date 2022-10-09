الصحة : الرضاعة الطبيعية فى الأشهر الأولى تقلل من الإصابة بالسكر فى سن متقدم

كتب ـ وليد عبد السلام

قالت وزارة الصحة والسكان، إن الطفل الذى يحصل على رضاعة طبيعية فى أشهره الأولى يكون أقل عرضة للإصابة بالسكر فى سن متقدم من عمره.

وأضافت وزارة الصحة والسكان، أنها توفر كافة سبل العلاج علي نفقة التأمين الصحى، مشيرة إلي أن الوزارة تقوم بعلاج الأطفال وفق أحدث البروتوكولات العلاجية وتوفر الدواء الآمن بالمجان .

وتابعت وزارة الصحة والسكان، أن الأطفال يتم توفير برامج للكشف عن علاجهم من الأمراض المختلفة بالمجان، مشيرة إلي أن مبادرة الكشف المبكر عن ضعف السمع تقدم خدماتها بالمجان .