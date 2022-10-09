السكرتير العام المساعد للبحر الأحمر يفتتح الدورة التدريبية لمطبقى المبيدات بالغردقة

البحر الأحمر - عماد عرفة

نيابة عن اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر افتتح اللواء أحمد عبد العزيز، السكرتير العام المساعد فعاليات الدورة التدريبية لمطبقى المبيدات بمجمع الإعلام بالغردقة، والتى تقام خلال الفترة من 9 اكتوبر وحتى 11 اكتوبر 2022 ، بحضور دكتور سيد خليفة، النقيب العام الزراعيين والامين العام لاتحاد للمهندسين الزراعيين الافارقة، والمهندس عبد الناصر العطار وكيل مديرية الزراعة بالبحر الأحمر، والمهندس محمود عبد العاطى نقيب الزراعيين بالبحر الأحمر.

نظمت نقابة الزراعيين دورة تدريبية لمطبقى المبيدات لتدريب المهندسين الزراعيين على مستوى المحافظة، يحاضرها أ.د مجدي فاروق السماحي، استاذ بمعهد بحوث وقاية النباتات ووكيل محطة بحوث سخا، والدكتور كارم ابوزيد حسن استاذ بمعهد بحوث وقاية النباتات وعضو لجنة المبيدات، والدكتور محمد ابراهيم شديد استاذ متفرغ معهد بحوث وقاية النباتات، والدكتور علاء الدين محمد باحث اول بمعهد بحوث وقاية النباتات، على الطرق المختلفة لمكافحة الآفات والقوارض، بداية من تشخيص الآفة وتعريفها،بالإضافة إلى تحديد الحد الاقتصادي لمكافحتها، والتعريف بمخاطر الاستخدام غير الامن والرشيد للمبيدات.

فى البداية رحب اللواء احمد عبد العزيز بالحضور على ارض محافظة البحر الاحمر ، مشيرا ان الغردقة ملهمة لكل الابحاث العلمية والعملية التى تسعى لنحو حياه افضل فى كافة النواحى الحياتية ، مشيرًا إلى أن مصر الآن تستعد لاستضافة مؤتمر المناخ العالمى وهو حدث عالمى ينتظره العالم، ونحن الآن نسبق خطوات فى الحفاظ على البيئة والمناخ بكل الوسائل، ويأتى استخدام المبيدات احد العوامل التى تؤثر على البيئة، فنرحب بإقامة الدورة متمنيا نجاحها وتحقيق اهدافها لتحقيق سلامة المواطن والحفاظ على حياته.

وجه نقيب عام الزراعيين الشكر لمحافظ البحر الأحمر على استضافتة لفعاليات الدورة، مشيرًا إلى أن محافظة البحر الاحمر محافظة سياحية زاخرة بالموارد الطبيعية والتى تشكل جزء كبير من اقتصاد مصر، لذا يجب تدريب المهندسين الزراعين بالمنشآت السياحية على كيفية استخدام المبيدات والطرق الفعالة والآمنة لها ، ويجب ان يحصل على رخصة مزاولة المهنة من نقابة الزراعيين، حيث تم تطبيق البرنامج بجنوب سيناء بتطبيق معايير الجودة ووضع ارشادات عن المبيدات ودورها فى الصحة العامة وانواعها بجميع المنشآت السياحية.

وأكد نقيب عام الزراعيين، إن هذه الدوره تؤكد أهمية دور مطبقي المبيدات في النهوض بقطاع الزراعة المصرية ومكافحة الآفات وتقديم مختلف الخدمات اللازمة لتطوير هذا القطاع مع الحفاظ علي ثوابت الصحة العامة والبيئة، وفقا للمعايير المعتمدة من الجهات المعنية بتداول المبيدات وعلي رأسها لجنة مبيدات الآفات الزراعية بالتعاون مع الأجهزة الرقابة علي مبيدات الصحة العامة التابعة لوزارة الصحة.