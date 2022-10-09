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السجن 10 سنوات لعامل ونجله لاتهامهما بإحداث عاهة مستديمة لمواطن بسوهاج

الأحد، 09 أكتوبر 2022 03:27 م
السجن 10 سنوات لعامل ونجله لاتهامهما بإحداث عاهة مستديمة لمواطن بسوهاج محكمة جنايات سوهاج
سوهاج- عمرو خلف

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قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الأحد، بمعاقبة المتهم "أ.ف" عامل ، ونجله"م.أ" بالسجن 10 سنوات، لاتهامهما بإحداث عاهة مستديمة للمجنى عليه "س.ع"  بدائرة مركز أخميم.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد رفاعى عبد الحافظ وعضوية المستشارين أحمد محمد حلاوة وأحمد أبو القاسم محمد بأمانة سر عبد المنصف إبراهيم وعاطف رمسيس.

تعود أحداث الواقعة إلى عام 2022 بدائرة مركز أخميم، عندما تلقت أجهزة الأمن بلاغا من المجنى عليه، بقيام المتهمين بالتعدى عليه بالضرب عن طريق عصا "شوم" وإحداث عاهة مستديمة له يسبب خلافات بينهما، وكشفت التحريات صحة أقوال المجنى عليه، حيث قام خلالها المتهمين بالتعدى على المجنى عليه بالضرب محدثين إصابته وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها المتقدم.

 

 


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