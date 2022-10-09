السجن المشدد 6 سنوات لعامل لسرقته توك توك بالإكراه فى سوهاج

سوهاج- عمرو خلف

قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الأحد، بمعاقبة المتهم "ع.ن" عامل، بالسجن المشدد 6 سنوات، ووضعه تحت مراقبة الشرطة 5 سنوات، لاتهامه بسرقة توك توك من المجنى عليه "ب.ش" بالإكراه وتحت تهديد السلاح بدائرة مركز أخميم.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد رفاعى عبد الحافظ، وعضوية المستشارين أحمد محمد حلاوة وأحمد أبو القاسم زيدان ، بأمانة سر عبد المنصف إبراهيم وعاطف رمسيس.

تعود أحداث القضية إلى عام 2022 بدائرة مركز أخميم، عندما تلقت أجهزة الأمن بلاغا من المجنى عليه، بأنه أثناء سيره فى الطريق العام بدائرة المركز استوقفه المتهم وهو يستقل التوك توك وطلب منه توصيله الى أحد الاماكن، وأثناء سيره فى الطريق العام أخرج سلاحا أبيض، وقام بتهديده واستولى منه على التوك توك الخاص به وفر هاربا، وبعد تقنين الإجراءات، تأكدت صحة أقوال المبلغ وتم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتمت إحالة القضية الى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها المتقدم.