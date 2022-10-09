اليوم السابع
Ads
الأحد، 09 أكتوبر 2022 12:08 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

الرئيس السيسي يصدق على منحة لإعداد دراسة جدوى لمشروع ربط السكك الحديدية مع السودان

الأحد، 09 أكتوبر 2022 10:29 ص
الرئيس السيسي يصدق على منحة لإعداد دراسة جدوى لمشروع ربط السكك الحديدية مع السودان الرئيس عبد الفتاح السيسي
كتب محمد الجالى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
نشرت الجريدة الرسمية 3 قرارات جمهورية، صدق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسى، حيث صدق على القرار رقم 227 لسنة 2022، بشأن الموافقة على اتفاق منحة بين جمهورية مصر العربية ممثلة في وزارة التعاون الدولي والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية بمبلغ 750 ألف دينار كويتي للإسهام في إعداد دراسة الجدوى الفنية والاقتصادية والبيئية لمشروع ربط السكك الحديدية بين مصر والسودان الموقع في جدة بتاريخ 7/4/2022.
 
 
كما صدق الرئيس السيسى،  على القرار رقم 261 لسنة 2022، بشأن الموافقة على الاتفاقية المبرمة بين حكومة مصر وحكومة المملكة العربية السعودية في شأن الاستثمارات العامة في جمهورية مصر والموقعة في القاهرة بتاريخ 0//2022.
 
 
وصدق الرئيس السيسى. على القرار رقم 459 لسنة 2022، بشأن منح معاشات استثنائية لبعض ضباط الصف المتطوعين والمجندين السابقين بالقوات المسلحة والمستحقين عنهم.

السيسي

الرئيس السيسي

الجريدة الرسمية

قرارات جمهورية

الربط السككي مع السودان

عاجل



الموضوعات المتعلقة

الرئيس السيسي مهنئا الشعب المصرى والأمة العربية والإسلامية بمناسبة المولد النبوى الشريف: النبى كان نموذجا فريدا فى الفضيلة ومولده أشرق نور النبوة الخالدة على الإنسانية بأكملها فكشف عنها غيوم الجهل والأوهام

السبت، 08 أكتوبر 2022 11:31 ص

الرئاسة فى أسبوع.. الرئيس السيسي يشهد الاحتفال بالمولد النبوى ويؤكد على ضرورة السير على نهج النبى محمد ودربه القويم والتصدى للشائعات.. ويشدد خلال الندوة التثقيفية: المصريون سيتجاوزون الظروف الصعبة بفضل الله

الجمعة، 07 أكتوبر 2022 04:03 م

الرئيس السيسى يتلقى اتصالًا من نظيره التونسى للتهنئة بذكرى انتصارات أكتوبر

الخميس، 06 أكتوبر 2022 01:07 م

الرئيس السيسي: حرب أكتوبر المجيدة ستظل نقطة تحول فى تاريخنا المعاصر.. و"السادات" البطل خاضها واثقًا بالله وبعزيمة بنى وطنه ليحقق نصرًا عظيمًا سيظل برهانًا على إرادة وصلابة المصريين وتمسكهم بسيادة الوطن وكرامته

الخميس، 06 أكتوبر 2022 11:34 ص

الرئيس السيسى: قواتنا المسلحة استردت فى حرب أكتوبر شرف الوطن وكبرياءه

الخميس، 06 أكتوبر 2022 10:51 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة