الداخلية: تنفيذ حكم حبس سائق طريق السويس 3 سنوات وتغريمه 50 ألف جنيه

كتب محمود عبد الراضي

اتخذت أجهزة وزارة الداخلية الإجراءات القانونية لتنفيذ الحكم القضائى الصادر من الجهات القضائية المختصة بشأن القضية المعروفة إعلامياً "السائق المتهور بطريق السويس". حيث قررت المحكمة حبس قائد السيارة 3 سنوات وتغريمه 50 ألف جنيه مع إلغاء رخصة القيادة الخاصة به. وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.