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الداخلية: تنفيذ حكم حبس سائق طريق السويس 3 سنوات وتغريمه 50 ألف جنيه

الأحد، 09 أكتوبر 2022 09:24 م
الداخلية: تنفيذ حكم حبس سائق طريق السويس 3 سنوات وتغريمه 50 ألف جنيه سائق السويس
كتب محمود عبد الراضي

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اتخذت أجهزة وزارة الداخلية الإجراءات القانونية لتنفيذ الحكم القضائى الصادر من الجهات القضائية المختصة بشأن القضية المعروفة إعلامياً "السائق المتهور بطريق السويس". حيث قررت المحكمة حبس قائد السيارة 3 سنوات وتغريمه 50 ألف جنيه مع إلغاء رخصة القيادة الخاصة به. وتم إتخاذ الإجراءات القانونية. 
 
 
 

سائق السويس

الداخلية

حوادث



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