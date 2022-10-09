الحكومة تكشف حقيقة تداول رسالة صوتية تزعم انتشار مرض "شلل الأطفال"

كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء: إنه فى ضوء ما تم تداوله تطبيق "واتس آب" رسالة صوتية تزعم انتشار مرض "شلل الأطفال" بمختلف محافظات الجمهورية، تواصل المركز مع وزارة الصحة والسكان، التى نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لانتشار مرض "شلل الأطفال" بمختلف محافظات الجمهورية، وأن الرسالة الصوتية المتداولة لا أساس لها من الصحة، مُوضحةً أنه لم يتم رصد أى حالات مصابة بشلل الأطفال بأى محافظة من محافظات الجمهورية، حيث تم تسجيل آخر إصابة بمرض شلل الأطفال فى مصر عام 2004.

كما أعلنت منظمة الصحة العالمية أن مصر خالية من المرض خلال عام 2006، مُشيرةً إلى امتلاك مصر نظام قوى من برامج التطعيمات الأساسية والترصد والتقصى للأمراض الوبائية، يعمل بشكل فعال فى الاكتشاف والرصد المبكر لأية أوبئة أو أمراض قد تتسرب داخل البلاد، مُشددةً على حرص الوزارة على إطلاق حملات قومية بكافة محافظات الجمهورية للتطعيم ضد أى أمراض وبائية، وذلك لرفع الحالة المناعية للأطفال أقل من خمس سنوات، والحفاظ على مصر خالية من تلك الأمراض.

وفى سياق متصل، تم الإعلان عن انطلاق حملة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال بمحافظتى القاهرة والجيزة، وذلك فى الفترة من 9 إلى 13 أكتوبر 2022، لمدة 5 أيام، من سن يوم إلى ٥ سنوات للمصريين وغير المصريين، ويتم التطعيم من خلال الفرق الطبية الثابتة (فى مكاتب الصحة والوحدات والمراكز الطبية)، وكذلك الفرق المتحركة (من منزل لمنزل ومن شقة لشقة بواسطة فرق مدربة وتحت إشراف وزارة الصحة والسكان).