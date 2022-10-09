اليوم السابع
Ads
الأحد، 09 أكتوبر 2022 10:46 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

الحكومة تكشف حقيقة تداول رسالة صوتية تزعم انتشار مرض "شلل الأطفال"

الأحد، 09 أكتوبر 2022 09:34 م
الحكومة تكشف حقيقة تداول رسالة صوتية تزعم انتشار مرض "شلل الأطفال" المركز الإعلامي لمجلس الوزراء
كتبت هند مختار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء: إنه فى ضوء ما تم تداوله تطبيق "واتس آب" رسالة صوتية تزعم انتشار مرض "شلل الأطفال" بمختلف محافظات الجمهورية، تواصل المركز مع وزارة الصحة والسكان، التى نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لانتشار مرض "شلل الأطفال" بمختلف محافظات الجمهورية، وأن الرسالة الصوتية المتداولة لا أساس لها من الصحة، مُوضحةً أنه لم يتم رصد أى حالات مصابة بشلل الأطفال بأى محافظة من محافظات الجمهورية، حيث تم تسجيل آخر إصابة بمرض شلل الأطفال فى مصر عام 2004.

 

كما أعلنت منظمة الصحة العالمية أن مصر خالية من المرض خلال عام 2006، مُشيرةً إلى امتلاك مصر نظام قوى من برامج التطعيمات الأساسية والترصد والتقصى للأمراض الوبائية، يعمل بشكل فعال فى الاكتشاف والرصد المبكر لأية أوبئة أو أمراض قد تتسرب داخل البلاد، مُشددةً على حرص الوزارة على إطلاق حملات قومية بكافة محافظات الجمهورية للتطعيم ضد أى أمراض وبائية، وذلك لرفع الحالة المناعية للأطفال أقل من خمس سنوات، والحفاظ على مصر خالية من تلك الأمراض

 

وفى سياق متصل، تم الإعلان عن انطلاق حملة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال بمحافظتى القاهرة والجيزة، وذلك فى الفترة من 9 إلى 13 أكتوبر 2022، لمدة 5 أيام، من سن يوم إلى ٥ سنوات للمصريين وغير المصريين، ويتم التطعيم من خلال الفرق الطبية الثابتة (فى مكاتب الصحة والوحدات والمراكز الطبية)، وكذلك الفرق المتحركة (من منزل لمنزل ومن شقة لشقة بواسطة فرق مدربة وتحت إشراف وزارة الصحة والسكان).

 
 
WhatsApp Image 2022-10-09 at 21.20.09

 


شلل الاطفال

الحكومة

الشائعات



الموضوعات المتعلقة

التنظيم والإدارة: الانتهاء من تنفيذ برنامج تدريبي بالتعاون مع مجلس الوزراء السودانى

السبت، 08 أكتوبر 2022 12:50 م

مجلس الوزراء: التحالف المصرى انتهى من الأعمال الإنشائية لجسم السد الرئيسى بتنزانيا.. بدء إجراءات الملء الأول للخزان على مساحة 158 ألف كيلو متر مربع.. 22 مليون ساعة عمل ينجزها 2500 مهندس وعامل لتنفيذ أعمال السد

الجمعة، 07 أكتوبر 2022 10:30 ص

مجلس الوزراء اليابانى يوافق على معاقبة أى مستشفى لا توفر أسره لمرضى كورونا

الجمعة، 07 أكتوبر 2022 09:44 ص

مجلس الوزراء اليابانى يوافق على فرض عقوبات جديدة ضد روسيا

الجمعة، 07 أكتوبر 2022 09:10 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة