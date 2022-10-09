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"التموين" تتيح خدمة تعديل رقم المحمول المسجل على البطاقات عبر موقع دعم مصر

الأحد، 09 أكتوبر 2022 03:00 ص
"التموين" تتيح خدمة تعديل رقم المحمول المسجل على البطاقات عبر موقع دعم مصر موقع دعم مصر - بطاقات التموين
كتب مدحت وهبة

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أتاحت وزارة التموين والتجارة الداخلية، خدمة تعديل رقم المحمول المسجل على  بطاقات التموين ويحق لصاحب البطاقة في حال تغيير رقم الهاتف الخاص به الدخول على موقع دعم مصر أو بوابة مصر الرقمية وكتابة رقم المحمول الجديد ، في إطار حرص الوزارة على التواصل مع أصحاب البطاقات التموينية وإبلاغهم بأي خدمات تقدمها الوزارة أو سيتم الإعلان عنها في الفترة المقبلة.
 
كانت وزارة وزارة التموين والتجارة الداخلية، قررت استمرار إتاحة خدمة تسجيل رقم المحمول لأصحاب البطاقات التموينية ضمن بيانات البطاقات على موقع دعم مصر، وكذلك على بوابة مصر الرقمية حتى بعد انتهاء الفترة المحددة وكان أخرها 30 سبتمبر الماضي، إلا أن الوزارة قررت استمرار الخدمة للتيسير على المواطن فى الحصول على الخدمات الخاصة بمنظومة دعم الخبز والتموين.
 
 

وزارة التموين

تسجيل المحمول على البطاقات

السلع التموينية المدعمة

زيادة التموين

زيادة الدعم للأسر الأولى بالرعاية

زيادة دعم بطاقات التموين

خدمات بطاقات التموين



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