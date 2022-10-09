البطل وسام حافظ يكشف تفاصيل "عملية تدمير إيلات" فى ندوة بجامعة قناة السويس

الإسماعيلية- صبرى غانم

روى القبطان وسام عباس حافظ، أحد أبطال القوات البحرية والقوات الخاصة، العديد من الأسرار حول حربي الاستنزاف وأكتوبر، كما كشف عن عملية مهاجمة رجال الضفادع البشرية المصرية لميناء إيلات وإغراق السفن الإسرائيلية به، جاء ذلك وفق ما صرح به الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس تزامناً مع عقد الندوة التي استضافتها الكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا التطبيقية في إطار إحتفالات الجامعة بإعياد أكتوبر المجيدة.

تأتى الندوة تحت رعاية الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس وبإشراف عام الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب نسق للندوة الدكتور أحمد شحاتة، وبإشراف تنفيذى الدكتور تامر نبيل، عميد الكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا التطبيقية بجامعة قناة السويس.

وعرض القبطان وسام، القصة الكاملة لاستهداف رجال الضفادع البشرية المصرية للسفن الإسرائيلية فى ميناء إيلات، وكذلك تفاصيل الهجوم بالصورايخ على إيلات الذى نفذه الشهيد عصام الدالى منتصف عام 1969، ردا على ضرب إسرائيل مدرسة بحر البقر، وبعد تلك العملية أوقف العدو ضرب المدنيين فى مصر.

كما ألقى الضوء على الدور الذى قامت به المجموعة 39 خلال حرب أكتوبر، من مهاجمة ميناء الطور ومهاجمة منطقة بترول بلاعيم، وتفجير مستودعات الوقود بها ثم دور المجموعة فى التعامل مع قوات العدو فى الثغرة.

وكشف القبطان وسام كيف تم إفشال خطة إسرائيل لمحاصرة الجيش الثاني والاستيلاء على الإسماعيلية، من خلال عملية جريئة بإغراق دبابات العدو التى كانت متجمعة عند منطقة أبو عطوة، من خلال نسف هويس سرابيوم.

هذا وقام الدكتور تامر نبيل بتقديم الشكر والتقدير للبطل على ما قدمه للطلاب من معلومات هامة حول التضحيات العظيمة التي قدمها رجال القوات المسلحة المصرية حتى وصلنا إلى تحقيق النصر.