اليوم السابع
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ومخبز وبنك ومول تجارى وأنشطة تجارية وإدارية وسكنية وصناعية وغيرها..

الإسكان: تخصيص 32 قطعة أرض بـ15مدينة جديدة لإقامة مدارس ومعهد عالٍ

الأحد، 09 أكتوبر 2022 10:18 ص
الإسكان: تخصيص 32 قطعة أرض بـ15مدينة جديدة لإقامة مدارس ومعهد عالٍ الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان
كتب أحمد حسن

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وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فى اجتماعه برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بحضور عدد من الأعضاء، والعدد الآخر عبر تقنية الفيديو كونفرانس، على تخصيص 32 قطعة أرض بـ15 مدينة جديدة، لإقامة مشروعات بأنشطة متنوعة، وتشمل (مدارس – معهد عال – مخبز – بنك – مول تجارى – ملاهى مائية، وأنشطة تجارية وإدارية وسكنية وصناعية وغيرها).
 
وقال الدكتور عاصم الجزار: فى مدينة القاهرة الجديدة، تم تخصيص 6 قطع أراضٍ بأنشطة تجارية، وإدارية، وسكنية، وفى مدينة العاشر من رمضان، تم تخصيص 5 قطع أراضٍ بنشاط صناعى، وتجارى، وفى مدينة العبور، تم تخصيص قطعة أرض، لإقامة مول تجارى، وفى مدينة الصالحية الجديدة، تم تخصيص قطعة أرض، لإقامة مدرسة، وفى مدينة المنيا الجديدة، تم تخصيص 5 قطع أراضٍ، لإقامة مدرسة، ومعهد عالٍ، وملاهى مائية، وأنشطة تجارية وإدارية، وفى مدينة سوهاج الجديدة، تم تخصيص قطعة أرض، بنشاط تجارى، وفى مدينة أسيوط الجديدة، تم تخصيص قطعتى أرض، بنشاط سكنى تجارى، وتعليمى، وفى مدينة ٦ أكتوبر، تم تخصيص قطعة أرض، بنشاط مختلط.
 
وأضاف وزير الإسكان: فى مدينة الشروق، تم تخصيص قطعتى أرض، لإقامة مدرسة، ونشاط تجارى إدارى ترفيهى، وفى مدينة دمياط الجديدة، تم تخصيص قطعة أرض، بنشاط صناعي، وفى مدينة النوبارية الجديدة، تم تخصيص قطعة أرض، لإقامة بنك، وفى مدينة أكتوبر الجديدة، تم تخصيص قطعة أرض، بنشاط تجارى، وفى مدينة بنى سويف الجديدة، تم تخصيص قطعتى أرض، بنشاط صناعي، ومخبز، وفى مدينة قنا الجديدة، تم تخصيص قطعتى أرض، بنشاط تجارى، ومدرسة، وفى مدينة السادات، تم تخصيص قطعة أرض، بنشاط صناعى.
 

وزاره الاسكان

المدن الجديده

مشروعات الاسكان

هيئه المجتمعات العمرانيه



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