الأطباء تخاطب الصحة لتفعيل قانون ممارسة العلاج النفسى

كتبت ــ آية دعبس

خاطبت نقابة أطباء مصر وزارة الصحة لسرعة تفعيل لجنة تنظيم مهنة العلاج النفسي لغير الأطباء النفسيين والمنصوص عليها في القانون رقم 210 لسنة 2020 بشأن ممارسة مهنة العلاج النفسي ورعاية المريض النفسي، والتي ينص القانون بشأنها على رئاسة رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي بوزارة الصحة لهذه اللجنة وتشمل ضمن أعضاءها ممثل نقابة أطباء مصر ترشحه النقابة.

وقال الدكتور أحمد حسين عضو مجلس نقابة الأطباء ومقرر لجنة الإعلام، أن رئيس قطاع مكتب وزير الصحة قد خاطب نقابة الأطباء في فبراير الماضي لترشيح ممثل النقابة في اللجنة وتم ترشيح د. منى يحي الرخاوي أستاذ الطب النفسى بجامعة القاهرة وخاطبت نقابة الأطباء الوزارة بهذا الترشيح في مارس الماضي، وأعادت النقابة المخاطبة لتفعيل اللجنة في يونيو الماضي، إلا أنه لم تتم أي استجابة والذي دعا نقابة الأطباء إلى مخاطبة د. محمد عبد الوهاب رئيس قطاع مكتب وزير الصحة والسكان مؤخراً للتوجيه نحو تفعيل لجنة تنظيم مهنة العلاج النفسي لغير الأطباء النفسيين وبدء اجتماعاتها، مشيرة في خطابها إلى أن عدم إحكام الضوابط القانونية والمهنية سيعود على المجتمع بالضرر البالغ حيث يتيح المجال لدخلاء المهنة لممارستها.