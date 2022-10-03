اليوم السابع
Ads
الإثنين، 03 أكتوبر 2022 06:00 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

الجمعة.. نقابة الأطباء تكرم أبطال حرب أكتوبر من الفريق الطبى وأسر الشهداء

الإثنين، 03 أكتوبر 2022 04:35 م
الجمعة.. نقابة الأطباء تكرم أبطال حرب أكتوبر من الفريق الطبى وأسر الشهداء نقابة الاطباء
كتبت ـ آية دعبس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تنظم نقابة أطباء مصر احتفالية بنصر حرب أكتوبر المجيدة والذي قدم فيه الشعب المصري أرواح أبناءه من جميع الفئات فداء لأرض الوطن، وذلك في السادسة مساء يوم الجمعة القادم 7 أكتوبر بمقر النقابة العامة للأطباء دار الحكمة.
 
وقالت النقابة، فى بيان، إنه ولأول مرة في تاريخ نقابة الأطباء تحتفي النقابة بأبطال حرب أكتوبر من الأطباء والفريق الطبي الذين مارسوا دوراً وطنياً لم يكن فقط في الدور المهني الطبي، وقدموا العديد من الشهداء في حرب الكرامة، وتستضيف نقابة الأطباء في الحفل عديد من الأطباء الذين شاركوا في الحرب لتكريمهم وكذلك أسر الشهداء ومن توفاهم الله منهم.
 
ودعت نقابة أطباء مصر أن الدعوة لحضور الحفل إلى جميع أفراد المجتمع المصري.
 
 
 
 

نقابة الاطباء

حرب اكتوبر

شهداء حرب اكتوبر

شهداء الفريق الطب



الموضوعات المتعلقة

"المصانع الحربية".. دور وطنى فى حرب أكتوبر 1973.. إنتاج أنواع من الذخيرة والأسلحة والمعدات لدعم القوات المصرية.. "الرئيس السادات" يمنح الوزارة "قلادة الجمهورية" تقديراً لدورها فى الحرب

الإثنين، 03 أكتوبر 2022 12:00 م

وزير الإنتاج الحربى يهنئ العاملين بذكرى حرب أكتوبر و المولد النبوى الشريف

الإثنين، 03 أكتوبر 2022 11:16 ص

روتارى النزهة يستضيف خالد إدريس للحديث عن دور الإعلام فى حرب أكتوبر

الأحد، 02 أكتوبر 2022 11:18 م

قصواء الخلالي: حرب أكتوبر من أهم ذكريات مصر على مر تاريخها

الأحد، 02 أكتوبر 2022 09:52 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة