الجمعة.. نقابة الأطباء تكرم أبطال حرب أكتوبر من الفريق الطبى وأسر الشهداء

كتبت ـ آية دعبس

تنظم نقابة أطباء مصر احتفالية بنصر حرب أكتوبر المجيدة والذي قدم فيه الشعب المصري أرواح أبناءه من جميع الفئات فداء لأرض الوطن، وذلك في السادسة مساء يوم الجمعة القادم 7 أكتوبر بمقر النقابة العامة للأطباء دار الحكمة.

وقالت النقابة، فى بيان، إنه ولأول مرة في تاريخ نقابة الأطباء تحتفي النقابة بأبطال حرب أكتوبر من الأطباء والفريق الطبي الذين مارسوا دوراً وطنياً لم يكن فقط في الدور المهني الطبي، وقدموا العديد من الشهداء في حرب الكرامة، وتستضيف نقابة الأطباء في الحفل عديد من الأطباء الذين شاركوا في الحرب لتكريمهم وكذلك أسر الشهداء ومن توفاهم الله منهم.

ودعت نقابة أطباء مصر أن الدعوة لحضور الحفل إلى جميع أفراد المجتمع المصري.